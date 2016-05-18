多数国家没有财政扩张的迫切需求及空间--德央行总裁

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透柏林5月18日 - 德国央行总裁魏德曼周三表示，许多欧元区国家没有提高财政支出的空间及迫切需求，因此他们应该聚焦于改革，以此来提高经济成长潜力。
魏德曼称，目前宽松货币政策是适宜的，但持续时间不应超出绝对必要的时限，因为负面效应正与日剧增。
“扩张性货币和财政政策不能在长期内提振经济增长，”魏德曼称，他还是欧洲央行管委会成员。
他补充道，他并未发现“很多欧元区国家”有实行扩张性财政政策的“迫切需要或者空间”。(完)
(编译 于春红/杜明霞；审校 高琦/孙茉莉)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。