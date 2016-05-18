版本:
中国
国际财经 | 2016年 5月 18日 星期三 18:52 BJT

多数国家没有财政扩张的迫切需求及空间--德央行总裁

路透柏林5月18日 - 德国央行总裁魏德曼周三表示，许多欧元区国家没有提高财政支出的空间及迫切需求，因此他们应该聚焦于改革，以此来提高经济成长潜力。

魏德曼称，目前宽松货币政策是适宜的，但持续时间不应超出绝对必要的时限，因为负面效应正与日剧增。

“扩张性货币和财政政策不能在长期内提振经济增长，”魏德曼称，他还是欧洲央行管委会成员。

他补充道，他并未发现“很多欧元区国家”有实行扩张性财政政策的“迫切需要或者空间”。(完)

(编译 于春红/杜明霞；审校 高琦/孙茉莉)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐