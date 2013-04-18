欧洲金融：欧洲央行管委魏德曼称若经济疲软，该行或降息--华尔街日报

路透法兰克福4月17日 - 华尔街日报周三援引欧洲央行管理委员会委员魏德曼的话报导，若经济数据显示有必要进一步降息，欧洲央行可能这么做。这番讲话促使欧元大跌。

欧央行在4月的政策会议上决定维持利率不变，但总裁德拉吉表示，该行将“密切监控”所有数据，并“准备采取行动”，提振受衰退打击的欧元区经济。

尽管魏德曼警告称，降息可能不会对经济产生巨大影响，但市场认为他的谈话强化了有关欧央行准备降息的观点。魏德曼亦为德国央行总裁。

当被问及利率问题时，魏德曼对华尔街日报表示，“我们可能做出调整以回应新的资讯，”但补充道“我不认为货币政策立场是关键问题”。

受其讲话影响，欧元兑美元一度跌至1.3026，跌幅约为1.1%，兑日圆亦触及日低。该专访发布后，德国政府公债期货升至日高。