欧洲金融：欧洲央行管委魏德曼称若经济疲软，该行或降息--华尔街日报

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透法兰克福4月17日 - 华尔街日报周三援引欧洲央行管理委员会委员魏德曼的话报导，若经济数据显示有必要进一步降息，欧洲央行可能这么做。这番讲话促使欧元大跌。
欧央行在4月的政策会议上决定维持利率不变，但总裁德拉吉表示，该行将“密切监控”所有数据，并“准备采取行动”，提振受衰退打击的欧元区经济。
尽管魏德曼警告称，降息可能不会对经济产生巨大影响，但市场认为他的谈话强化了有关欧央行准备降息的观点。魏德曼亦为德国央行总裁。
当被问及利率问题时，魏德曼对华尔街日报表示，“我们可能做出调整以回应新的资讯，”但补充道“我不认为货币政策立场是关键问题”。
受其讲话影响，欧元兑美元一度跌至1.3026，跌幅约为1.1%，兑日圆亦触及日低。该专访发布后，德国政府公债期货升至日高。
“魏德曼的讲话对欧元影响很大，因为他在欧央行中是举足轻重的人物，”法兰克福一位货币市场交易员表示。(完) (编译 李爽; 审校 张明钧)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。