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债券 | 2013年 6月 14日 星期五 07:54 BJT

欧洲金融：ECB管委魏德曼警告称，危机政策或削弱央行货币政策能力

特别提到欧元区的时候，他称危机政策令欧元区预算规定的约束力受到严重质疑。

欧洲央行执委会成员莫尔许称，欧洲央行在帮助欧元区经济方面还能做得更多。该区经济连续六个季度负增长。

“欧洲央行的火力没有用尽。我们可以在必要时采取更多工具和举措，”莫尔许称，但表示货币政策也有局限性。

“面对结构性问题时无效，我们应谨记让利率在过低水平维持过久带来的挑战，”莫尔许称。

魏德曼也对过长时间维持过低利率提出警告，称当物价稳定出现风险时，所有央行都面临撤出宽松货币政策的挑战。(完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
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