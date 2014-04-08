欧洲金融：欧洲央行准备在必要时行动，但新举措有风险-魏德曼

路透柏林4月8日 - 德国央行总裁魏德曼表示，如需采取行动防止区内通胀深陷低位难以自拔，欧洲央行准备采取行动，但任何新举措都有风险，须慎重评估。

魏德曼认为欧元区滑入通缩漩涡的可能性很低，但表示央行决策者正密切关注价格压力的变化。在欧洲央行24位管委中，魏德曼是坚定的通胀强硬派。

上周，欧洲央行保持指标利率在纪录低位，但暗示可能通过印钞来提振欧元区经济成长，以防通胀保持在低位过长时间。

魏德曼周二在柏林举行的一次银行业大会上的讲话稿显示，“鉴于当前面临的低通胀压力，保持货币政策的扩张性倾向是适当之举。”

“另外，我想强调，尽管欧元区通胀目前处于极低的水平，但部分人根据薪资和物价下降自己想象出的通缩漩涡风险也很低，”他补充说或。

欧元区3月通胀率仅为0.5%。

魏德曼表示，因预期通胀将逐步攀升，欧洲央行在上周的会议上决定不进一步放宽货币政策。

“但我们将密切关注(价格压力)的变化，且如果必要，我们准备采取进一步举措，有效应对通胀在过长时间内保持在低位的问题，”他表示。

“另外，必须谨记，一旦动用现有的所有政策选项，我们将涉足之前从未进入的政策领域，”他说，“这将引发这些举措能否奏效，以及随之而来的风险和连锁反应等一系列问题。”(完)