全球金融: 魏德曼警告称央行若过于积极将引发通胀风险

路透法国茹伊昂若萨2月25日 - 德国央行总裁魏德曼周一指出,欧洲央行应重返传统的货币政策,离开目前过于靠近财政政策的道路.

魏德曼还表示,法国必须实现预算赤字目标,这对于向更小欧元区成员国树立典范尤为重要.

魏德曼重申认为央行不能解决欧债危机的立场,称不应央行被迫承担财政政策的角色.

他指出货币政策或汇率政策不是债务危机的解决之道,从而施压政府采取措施.

"央行必须专注于物价稳定,必须保持独立性,一定不能与财政政策过于密切地交织在一起,"他在法国HEC商学院的演讲中指出.

他指出日本央行就是承受政治压力的央行案例,他也警告称,欧元区对于央行挽救局面的预期过高,现在是时候对通胀蚕食购买力感到忧虑了.

魏德曼指出,过于积极的央行将造成更大的问题,这不利于欧元.

"如果我们关切物价稳定,如果我们关切购买力,那么我们应该感到忧虑,"他称.