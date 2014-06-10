欧洲金融：ECB管委魏德曼称，祭出负利率政策使ECB进入新“战场”

路透法兰克福6月10日 - 欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼称，央行上周达成的货币政策措施表明，通过降息以应对通缩的空间非常有限。

上周四欧洲央行将利率降至纪录低位，并推出一系列措施向疲弱的欧元区经济注入流动性，央行还承诺如果抗击通缩需要，将进一步采取措施。

“降息是对通胀前景不满意做出的反应，”德国股市日报在专访中引述魏德曼的话称。他还说，这些措施使央行进入新的“战场”。

“我们采取非常规措施，既是因为几乎用尽了降息空间，还因为我们希望确保扩张性货币政策能传导到实体经济，”他表示。

他还说，这些政策对于亟需继续进行改革的政府也敲响了“警钟”。

魏德曼表示，自2013年以来通胀持续低迷，若再出现意外，可能会动摇欧洲央行的长期通胀预期。

“货币政策环境与两三年前的状况不同，”他说。“中期通胀前景严重低于我们对物价稳定的定义。”

他说只要当前的低通胀阶段结束，欧洲央行将会恢复正常的货币政策。

魏德曼并表示，考虑未来的措施有点过早。“这没有必要，还会降低我们所决定措施的价值。”(完)