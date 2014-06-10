欧洲金融：ECB管委魏德曼称，祭出负利率政策使ECB进入新“战场”

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透法兰克福6月10日 - 欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼称，央行上周达成的货币政策措施表明，通过降息以应对通缩的空间非常有限。
上周四欧洲央行将利率降至纪录低位，并推出一系列措施向疲弱的欧元区经济注入流动性，央行还承诺如果抗击通缩需要，将进一步采取措施。
“降息是对通胀前景不满意做出的反应，”德国股市日报在专访中引述魏德曼的话称。他还说，这些措施使央行进入新的“战场”。
“我们采取非常规措施，既是因为几乎用尽了降息空间，还因为我们希望确保扩张性货币政策能传导到实体经济，”他表示。
他还说，这些政策对于亟需继续进行改革的政府也敲响了“警钟”。
魏德曼表示，自2013年以来通胀持续低迷，若再出现意外，可能会动摇欧洲央行的长期通胀预期。
“货币政策环境与两三年前的状况不同，”他说。“中期通胀前景严重低于我们对物价稳定的定义。”
他说只要当前的低通胀阶段结束，欧洲央行将会恢复正常的货币政策。
魏德曼并表示，考虑未来的措施有点过早。“这没有必要，还会降低我们所决定措施的价值。”(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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