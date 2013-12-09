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债券 | 2013年 12月 9日 星期一 09:22 BJT

欧洲经济：欧洲央行准备必要时采取行动--管委会成员魏德曼

他表示，购买政府公债是有问题的，因为欧盟法规禁止向公共债务提供货币融资，而且购买公债意味着欧盟成员国要共担由于政治决定而产生的主权风险。

欧洲央行上周表示，未来两年通胀料远低于约2%的目标水准。

魏德曼称，一些成员国为重拾竞争力而进行调整，物价因此受到影响。相比而言，德国物价略高于欧元区均值，因为德国经济接近以完全产能运行。

他称，德国总理梅克尔和社民党达成的联合执政协议存在一些风险，可能削弱养老金系统的持续性和劳动力市场的弹性。

该执政联盟已决定利用社保体系的盈余来提高老年公民的收入。德国央行已经提出警告，称由于德国的人口形势，此举不可持续。(完)

(编译 戴素萍/杜明霞；审校 张荻/郑茵)
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