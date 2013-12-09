欧洲经济：欧洲央行准备必要时采取行动--管委会成员魏德曼

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
他表示，购买政府公债是有问题的，因为欧盟法规禁止向公共债务提供货币融资，而且购买公债意味着欧盟成员国要共担由于政治决定而产生的主权风险。
欧洲央行上周表示，未来两年通胀料远低于约2%的目标水准。
魏德曼称，一些成员国为重拾竞争力而进行调整，物价因此受到影响。相比而言，德国物价略高于欧元区均值，因为德国经济接近以完全产能运行。
他称，德国总理梅克尔和社民党达成的联合执政协议存在一些风险，可能削弱养老金系统的持续性和劳动力市场的弹性。
该执政联盟已决定利用社保体系的盈余来提高老年公民的收入。德国央行已经提出警告，称由于德国的人口形势，此举不可持续。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 张荻/郑茵)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。