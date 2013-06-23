欧元区经济：各国和民间部门不应指望永远实行低利率--ECB管委魏德曼

路透柏林6月23日 - 欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼周日对媒体称，欧元区国家和民间部门不应指望当前的低利率永远实行下去。

魏德曼还再次批评欧洲央行对于尽量购买受困欧元区国家债券的承诺，称市场忽视了一个事实，即欧央行总裁德拉吉曾说过，该行将在权限之内操作，这意味着买债将有限制。

在被南德日报(Suddeutsche Zeitung)问及，欧洲此刻能否承担升息时，他表示：“国家和民间部门都不应指望目前阶段的低利率永远实行下去。”

“他们必须也有能力在正常利率条件下对债务还本付息。”

魏德曼称，欧元区国家的债务问题不应导致欧洲央行在需要收紧货币政策时感到犹豫。

“但我认为目前没有通胀问题，”他称。

魏德曼称，限制欧洲央行买债计划的举措方向正确。“不过他们没有解决选择性购买评级不高的主权债券导致的基本问题。”