全球金融：欧洲央行管委魏德曼称人民币尚不具备成为储备货币的条件

日本股市：日经指数早盘升至一周半高点，有望六周来首次录得周线涨幅
路透东京4月21日 - 日本股市周五早盘升至一周半高点，因全球投资者押注美国税收改革将回到正轨，但富士胶片(富士软片,Fujifilm)大跌，该公司之前因会计调查推迟发布财报。
路透斯图加特1月27日 - 欧洲央行管委魏德曼周一表示，中国人民币 尚不具备成为储备货币的条件。
在谈到何时人民币能发挥和其他储备货币相同的作用时，魏德曼在德国斯图加特的一次活动上表示，实现人民币可自由兑换是关键，而“目前尚不具备这样的条件。”魏德曼同时兼任德国央行总裁。
魏德曼表示，“只要不具备这一点，人民币就无法成为和其他主要储备货币一样的有效货币。”(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
路透纽约4月20日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，备受关注的法国总统大选在即，投资者买进避险的美国黄金与债券基金，同时减少购买欧股基金。