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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 04:35 BJT

全球金融：欧洲央行管委魏德曼称人民币尚不具备成为储备货币的条件

路透斯图加特1月27日 - 欧洲央行管委魏德曼周一表示，中国人民币 尚不具备成为储备货币的条件。

在谈到何时人民币能发挥和其他储备货币相同的作用时，魏德曼在德国斯图加特的一次活动上表示，实现人民币可自由兑换是关键，而“目前尚不具备这样的条件。”魏德曼同时兼任德国央行总裁。

魏德曼表示，“只要不具备这一点，人民币就无法成为和其他主要储备货币一样的有效货币。”(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)
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