焦点：欧洲央行暗示打算继续刺激政策 因经济成长不振

路透法兰克福/华盛顿10月6日 - 欧洲央行两位高级官员周四表示，该央行打算继续推行包括负利率和大举购债在内的刺激政策，直到其对欧元区通胀前景感到满意。

欧洲央行已动用逾1万亿(兆)美元购买债券，以期提振通胀，但通胀率仍仅略高于零，而且预计至少需要两年时间才会达到欧洲央行接近2%的目标。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，若提前撤出刺激举措，将会导致经济复苏止步，该央行仍将致力于提供刺激。退出刺激的前景本周震动债市。

“因此我们仍致力于保留大量的货币支持，这些支持已经反映在我们的内部预估中...对于确保达成通胀(目标)仍是必要的举措，”普雷特在华盛顿参加一场活动时表示。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，彭博的报导暗示该央行内部已经达成共识，要缩减现为每个月800亿欧元(890亿美元)的购债规模，而这是错误的。

“这不正确，”他在接受Market News采访中谈到彭博的报导时称。“(购债行动)将持续下去，直到我们确认通胀真的走上正轨并将达到目标，至少要等到明年3月。”

欧洲央行当日稍早公布的9月7-8日政策会议记录显示，利率制定官员赞同欧元区经济需要继续实施货币刺激措施，因为基础通胀没有显现出强劲反弹的迹象。

决策者重申，他们愿意“毫不拖延地”采取行动让通胀回升至目标水平，并“使用手中的所有工具”。

**寻找足够可购买债券**

这些行动包括解决可供购买的债券不足的问题。

“需要着重指出的是，管理委员会或将在任何时候调整购债计划的参数，以满足购债数量，”欧洲央行在会议记录中表示。

“对于管理委员会依据过去的决定执行资产购置计划，以及在必要时采取更多举措以实现稳定物价目标的决心，应该毋庸质疑。”

欧洲央行总裁德拉吉在9月会议后表示，该行将寻求能够确保购债持续顺利进行的方法。

至于可能使用哪些选项，会议记录并未提及，不过普雷特在会议中表示，若要对计划进行任何变更，都必须依据其对货币政策的效果判断。

市场分析师已推测欧洲央行可能购买股票，但此举对实质经济的影响可能有限，因为股市仅占欧元区企业的一小部分。

今年稍早，消息人士对路透表示，欧洲央行可能考虑调高每档可买债券的购买量限制，或者放宽对于不得购买收益率低于隔夜存款利率债券的规定，目前隔夜存款利率为负0.40%。

这些变更将有助于欧洲央行购买更多负收益率的短期德债，而分析师担心最终可能无债可买。

**结构性挑战**

欧洲央行利率制定者承认，欧元区复苏迟滞是受到他们无法掌握的一些因素拖累，例如技术进步和人口老龄化。

“各位委员认为，要更好地理解企业投资复苏迟缓的原因，需要结合企业储蓄持续偏高、不确定性以及其他因素的作用来分析，诸如技术和人口形势的发展，”欧洲央行会议记录中称。

尽管超低的欧洲央行指标利率降低了融资成本，且几乎消除了储蓄的诱因，但许多地方的企业和家庭借贷依然持续在低位徘徊。

这说明货币政策传导机制已经失灵，至少是部分失灵。欧洲央行购买资产所释出的资金将无法发挥出预期的效果。

此外欧洲央行决策者表示，全球化令一些工业品价格持续偏低，意味着欧元区通胀的长期回升得依赖服务业，但该行业的生产率和薪资增长都较低。(完)