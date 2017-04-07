焦点：欧洲央行坚持宽松道路 德国盼收紧政策

路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行三名决策者周四表示，欧洲央行将在未来一段时间内坚持实行包括购买债券以及超低利率在内的政策方案，因还不确定欧元区经济已经恢复元气。

德拉吉、普雷特和冈斯坦西欧的讲话表明，尽管德国要求缩减刺激方案的呼声越来越高，但欧洲央行本月可能还是不会调整政策信号。上述官员的讲话与路透上周的报导吻合。

欧洲央行总裁德拉吉称，他认为没有必要改变该行的既定政策路线，其中包括：购买债券的政策至少要实施到今年年底、超低利率要保持到业已能刺激通胀之后。

“我认为没有理由调整我们之前一直发出的信号，”德拉吉在法兰克福一个会议上表示。

“在对我们的政策立场--利率、资产购买和前瞻性指引--进行修改之前，我们仍需建立起足够的信心，相信通胀的确将达到我们的目标。”他补充说。

近几个月欧元区物价增幅已反弹，3月增长1.5%。欧洲央行的通胀目标为接近2%。

这已引发市场臆测欧洲央行可能上调存款利率，目前欧洲央行的存款利率为负0.4%，意味着银行业者需为超额存款付费。

这让德国和荷兰等富有国家尤感痛苦，那些国家的央行已暗示了他们的担心。

德国央行总裁魏德曼周四在柏林表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。德国银行业协会(BdB)主席彼得斯周四表示，欧洲央行应当尽快结束扩张性的货币政策。

但欧洲央行副总裁冈斯坦西欧当日稍晚在马耳他的一个峰会上称，现在宣布该行提振通胀的努力取得胜利仍为时尚早。

欧洲央行首席经济学家普雷特也表示，即使引入加息理念都会破坏欧洲央行资产购买带来的部分经济刺激效应。

“如果投资者开始觉得政策利率路径面临上行不确定性...长期利率会被推高，资产购买将变得不那么有效，”普雷特在法兰克福的会议上称。

其实在3月会议上，欧洲央行利率制定官员讨论过把进一步降息可能性从其政策讯息中去掉的事项，但因担心引发金融市场震荡，他们最后决定不这么做。

欧洲央行正在购买价值2.3万亿欧元(2.5万亿美元)的资产，旨在通过向欧元区挹注资金来提振借贷活动。

家庭和企业借贷增速仍低于金融危机前的水平。(完)