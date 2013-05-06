版本:
中国
国际财经 | 2013年 5月 6日 星期一 18:41 BJT

欧洲央行执委科尔称仍可进一步降息

路透巴黎5月6日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔表示，虽然央行上周四刚刚将欧元区指标利率降至纪录新低，但仍可以进一步调降此利率。

ECB上周四降息25个基点至0.50%，因欧元区通胀率降至目标水准2%下方且失业率一直居高不下。

“我们可以继续降息。委员会对此意见明确，”科尔周六对法国电台France Inter表示，“如果新的经济数据显示形势恶化，我们将会再度降息。”

ECB总裁德拉吉周四重申央行的预测，认为欧元区经济复苏形势到年内晚些时候将企稳，但强调该预测存在“下档风险”。

德拉吉称欧洲央行将“密切关注”未来的所有迹象--以往使用“密切关注”这个词时通常意指将有进一步的政策举措。（完）

(编译 高琦 审校 许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐