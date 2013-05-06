欧洲央行执委科尔称仍可进一步降息

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透巴黎5月6日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔表示，虽然央行上周四刚刚将欧元区指标利率降至纪录新低，但仍可以进一步调降此利率。
ECB上周四降息25个基点至0.50%，因欧元区通胀率降至目标水准2%下方且失业率一直居高不下。
“我们可以继续降息。委员会对此意见明确，”科尔周六对法国电台France Inter表示，“如果新的经济数据显示形势恶化，我们将会再度降息。”
ECB总裁德拉吉周四重申央行的预测，认为欧元区经济复苏形势到年内晚些时候将企稳，但强调该预测存在“下档风险”。
德拉吉称欧洲央行将“密切关注”未来的所有迹象--以往使用“密切关注”这个词时通常意指将有进一步的政策举措。（完）
(编译 高琦 审校 许娜)
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