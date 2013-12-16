德拉吉：法国必须推行经济改革

路透巴黎12月14日 -欧洲央行总裁德拉吉周日表示，法国必须进行经济改革以恢复其日渐衰弱的竞争力，不能再仰赖加税来支撑公共财政，因企业需要财政稳定才会投资。

“虽然已经做出了很大努力，但重要的是继续推行改革，”德拉吉对周报Le Journal duDimanche表示。“竞争力仍然缺乏，强化公共财政也不能再仰赖加税。”

法国社会党总统奥朗德政府已实施了养老金体系改革，并彻底改革僵化的劳工规定，以刺激就业。但削减公共赤字的方式迄今还是主要靠加税。

“法国必须恢复财政稳定性，这样企业才能重新开始投资，”他说。

尽管已实施改革，但法国失业率仍高居11%，第三季国内生产总值(GDP)亦萎缩0.1%，而同期德国经济增速为0.3%。

但法国央行预计该国第四季经济成长将加快，GDP料增长0.5%。法国国家统计局的预期为增长0.4%。

德拉吉在谈及整个欧元区经济时表示，不确定性在减弱，这应有助于刺激投资，鼓励欧系银行的放贷意愿，这在一定程度上是受欧央行宽松货币政策推动。

被问及欧央行是否会采取措施刺激欧元区经济成长时，德拉吉补充道，“我们一直都做好准备，能够在日后采取行动...目前我们仍决心维持物价稳定，维护欧元区的一体性。”(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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