欧央行官员认为欧债危机最艰难时期已结束

贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。
路透赫尔辛基8月28日 - 欧洲央行管理委员会委员利卡宁周三被报纸报导称，由于困境国家的经常帐赤字问题已经纠正，欧洲债务危机的最黑暗时期已经过去。
利卡宁在接受芬兰报纸Helsingin Sanomat采访时还表示，欧洲央行已透过货币政策及重组银行业的行动完成了自身任务。
利卡宁称，希腊和西班牙经常帐近来出现盈余且贸易赤字缩减。不过他也表示“改革进程仍在进行。”
利卡宁说，欧洲央行7月声明将在较长时间内把利率保持在纪录低位，甚至可能进一步下调，这对市场产生了关键的影响，使其保持了稳定。(完)
(编译 洪曦; 审校 隋芬)
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