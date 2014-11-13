中称不希望ECFA〞赶晚集〞台估年底再谈货贸有机会--报载

路透台北11月13日 - 根据台湾本地工商时报及经济日报报导，台湾陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军举行〞王张茶叙〞，对中韩完成自贸谈判对台湾造成冲击一事，张志军强调不希望看到出现两岸〞起了个大早，赶了个晚集〞。

台湾经济部长杜紫军上日也表示，两岸货品贸易协议谈判仍僵在汽车、石化、面板及工具机的关税调降上，当务之急是就这四项产品召开技术性谘商寻求降税共识，若大陆在年底前愿展现诚意，做出降税的重大让步，第10次货贸谈判是可以在年底召开。

台湾近来积极讨论中韩FTA对台湾可能造成的冲击，王张会在亚太经合会(APEC)年度会举行地北京举行，也是两岸首度在公开场合触及相关议题。

经济日报引述张志军针对此事表示，现在来得及，要奋起急追，需要台湾作出努力，与大陆相向而行。

该报指出，张志军上日接受媒体访问时表示，他向王郁琦谈到，两岸启动两岸经济协议（ECFA）商谈早于中韩的自由贸易协定协议（FTA）。ECFA在2010年达成协议，中韩2012年才开始谈。张志军说，〞我不希望看到出现一个状况，就是出现我们（两岸）起了个大早，赶了个晚集。〞

两岸上日也达成六项共识，坚持九二共识，继续推动两岸关系和平发展；继续推进两岸货贸等ECFA后续议题、两会互设办事机构议题商谈，争取尽快完成；授权海基、海协会洽谈陆客中转、便利两岸人员往来；以及推动教育文化青年交流等方面。另外，还将就两岸经济共同发展和台湾参与区域经济整合，启动共同研究。

此外，经济部长杜紫军上日自北京返台后接受访问时表示，汽车、石化、面板及工具机这四项产品是大陆正在发展的产业，因此一直列在他们不愿降税的第五篮(五篮降税计有立即降税、5年、10年、15年降为零及排除项目)，过去双方就这四项产品进行谈判，但一直僵在那里，没有具体进展。

杜紫军表示，日前他在北京曾就此与大陆商务部长高虎城会谈，双方同意在APEC会议结束后，尽速召开第10次货贸谈判，但杜紫军强调，在召开第10次货贸谈判之前，一定要在这四项产品的关税调降上取得明显进展，因此近期分别就面板等四项产品召开技术性协商，希望技术性协商能在年底完成。(完)

(记者 林妙容; 审校 黄凯)

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