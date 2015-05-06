中国数据观测：4月出口有望恢复同比正增长 进口降幅料略缩窄

路透5月6日 - 调查结果:

指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) 2.4 -19.5~8.0 -15.00 0.9 24

进口(%) -12.0 -22.0~-2.2 -12.70 0.8 23

贸易顺差(亿美元) 394.5 103.1~580.0 30.8 184.5 26

--数据要点：

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，中国4月出口预计恢复同比正增长，但仍受制于外部需求偏弱以及人民币实际有效汇率走强；4月进口同比降幅料略有缩窄，因大宗商品价格企稳；当月贸易顺差或仍维持较高水平。

中金公司认为，全球经济复苏放缓抑制外需和加工贸易，全球经济基本面弱势决定全球贸易需求保持低位。人民币有效汇率变动对出口影响滞后一个季度，一季度人民币实际有效汇率大幅升值对二季度出口将有明显拖累。

进口方面，中金公司指出，全球经济复苏乏力拖累加工贸易进口需求，人民币贬值预期继续制约大宗商品融资贸易，预计进口增速保持低迷的可能性大。

交通银行认为，虽然出口难以明显回暖，但随着季节性因素影响减弱，出口增速仍有望回升；进口方面，大宗商品价格止跌企稳，随着中国一系列稳增长项目促进进口需求，预计4月进口跌幅较上月收窄，未来则可能回正到低增速。

瑞银集团亦称：出口有望回升。考虑到上个月同比大跌15%明显超出了基本面的合理区间，估计4月出口应当能够恢复5％左右的温和增长。而国际大宗商品价格企稳估计可以推动进口同比跌幅从此前的12.7%收窄至10%。

中国商务部发布的中国对外贸易形势报告（2015年春季）指出，中国外贸形势的严峻性和复杂性没有根本改变，不稳定不确定因素较多，挑战和压力还在增大，外贸可能保持中低速增长。

报告并援引数据指出，2012年以来，全球贸易量增速连续三年低于世界经济增速。世界贸易组织（WTO）预计，2015年全球贸易量将增长4%，增速比2014年提高0.9个百分点，但仍明显低于1990年以来5.1%的平均增速，且这一预测仍面临下调的可能。2015年前两个月，WTO监测的70个主要经济体出口额同比下降9.1%，为2009年以来首次出现下降。

为支持外贸发展，中国国务院4月发布关于改进口岸工作的意见，加大简政放权力度，尽快制定公布权力清单和责任清单，规范收费以减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长。

对于一季度欠佳的外贸表现，中国商务部发言人沈丹阳4月表示出口大致平稳而进口下降较明显，外贸并没有到失速的程度，要继续坚持既有稳定外贸增长和调整结构的措施。

以下为本次路透调查结果：

机构 出口（同比%） 进口（同比%） 贸易顺差（亿美元）

华创证券 -19.5 -16.8 103.1

中信建投 3.1 -12.2 ~

申万宏源 0.8 -18.1 507.5

招商证券 6.1 -8.7 450.0

中金公司 3.4 -14.6 498.0

交通银行 6.0 -6.0 400.0

瑞银集团 5.0 -10.0 451.0

交银国际 7.0 -15.0 580.0

汇丰银行 -16.0 -20.0 230.0

ING金融市场 -5.0 -22.0 466.0

花旗集团 -8.0 -9.0 187.0

平安证券 2.2 -10.8 411.0

法兴银行 -5.0 -14.0 328.0

中信证券 -1.5 -12.0 362.1

Natixis FR 2.1 -2.2 ~

渣打银行 3.5 -10.5 429.0

摩根大通 ~ ~ 264.0

巴西布拉德斯科银 ~ ~ 342.5

行

Action Economics ~ ~ 200.0

Roubini Global ~ ~ 389.0

野村 2.5 ~ 556.0

德国中央合作银行 -11.8 -12.5 177.0

丹麦丹斯克银行 8.0 -11.0 530.0

瑞士信贷银行 3.5 -10.0 ~

法国巴黎银行 6.0 -5.0 384.0

满地可银行 ~ ~ 343.0

4CAST 3.7 -12.7 400.0

方正证券 2.0 -15.0 480.0

华侨银行 -4.5 -8.8 250.0

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 张金栋；审校 倪蔚丹/黄凯)

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