中国数据观测：4月通胀料略有回升 经济呈现弱复苏之势

路透5月6日 - 调查结果: (同比,%)

预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.6 1.4 ~ 1.8 1.4 1.8 27

工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.4 -4.7 ~ -4.0 -4.6 -2.0 23

工业增加值 6.0 5.5 ~ 6.7 5.6 8.7 16

固定资产投资(不含农户)(1-4月) 13.5 13.3 ~ 13.6 13.5 17.3 14

社会消费品零售总额 10.5 10.1 ~ 11.0 10.2 11.9 15

(注：固定资产投资数据前值为1-3月累计数据。)

路透综合27家机构预测中值结果显示，随着宽松政策的不断推出，4月中国经济整体呈现企稳迹象，工业、消费有望略微改善，物价则可能进一步回升，不过这种复苏依然很脆弱，投资、工业数据仍在底部徘徊。

“在宽松政策陆续出台、春节干扰逐步消退的背景下，我们预计即将公布的4月宏观数据将显示实体经济活动初现企稳迹象。”瑞银经济学家汪涛和胡志鹏表示。

他们预计，房地产销售有望实现一年半来首次同比正增长，工业生产同比增速也可能回升至6%以上。未来两个月，政策性银行料将加大对基建投资的支持力度、而央行也将再次降

息。

华创证券宏观经济研究小组亦指出，4月经济整体上呈现企稳迹象，但企稳力度还十分疲弱，称主要工业品量价高频数据出现一定好转，预计工业增加值增速略有回升；房地产销量的好转或将对开发投资有一定的提振作用，使得房地产开发投资增速回落幅度放缓，但基建投资仍将是引领固定资产投资的主要抓手。

他们称，近日中央政治局会议上释放信号，“积极的财政政策要增加公共支出”，意味着政府将在基建投资上加快发力；而“稳健的货币政策要把握好度，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道”，或意味着结构性货币政策将相对更频繁地祭出。

中共中央政治局上周召开会议分析当前经济形势，提出要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

中金公司固定收益研究组的陈健恒等则强调了下行压力，称尽管房地产市场延续边际改善，但改善幅度尚不足以带动需求回升，而基建投资对需求拉动无法与房地产相提并论，需求低迷使得工业经济下行压力不减。高频数据显示4月发电量同比增速或反弹至小幅正增长，随着春节因素对工业产出影响结束，4月工业增加值同比增速或反弹至6%左右，工业产出仍处于非常低的水平。

通胀方面，分析师普遍预计CPI涨幅有所回升，而PPI跌幅料缩窄。

瑞银指出，4月以来食品价格环比跌幅收窄，其中猪肉价格6个月以来首次上涨。再加上去年基数较低，4月CPI同比增速有望回升至1.6%。

中金表示，工业价格降幅有所收窄，消费价格略有反弹。考虑有色金属产业链价格小幅上涨，黑色金属产业链价格继续下跌，原油价格反弹带动油气产业链价格回升，预计4月PPI环比小幅下降，同比增速或升至-4.4%左右。由于食品价格小幅下降，非食品价格季节性反弹，预计4 月CPI环比小幅下降，同比增速小幅回升至1.6%左右。

以下为各机构预测详情:(同比，%)

机构 CPI PPI 工业 投资 消费

平安证券 1.8 -4.3 5.8 13.5 10.4

方正证券 1.8 -4.5 5.7 13.3 10.7

交银国际 1.8 -4.6 5.8 13.6 10.5

交通银行 1.8 -4.4 6.0 13.5 10.8

High Frequen 1.7 -4.0 6.7 ~ 11.0

cy

华创证券 1.7 -4.2 5.8 13.6 10.4

中信建投 1.7 -4.3 6.5 13.5 10.7

花旗 1.7 -4.3 6.5 13.6 10.9

招商证券 1.7 -4.3 5.9 13.6 10.5

瑞银 1.6 -4.6 6.4 13.6 10.4

渣打 1.6 -4.5 6.0 13.3 10.6

申万宏源 1.6 -4.3 5.5 13.5 10.4

Scotiabank 1.6 ~ ~ ~ ~

华侨银行 1.6 -4.4 6.0 13.5 10.4

野村证券 1.6 -4.6 ~ ~ ~

Natixis FR 1.6 -4.2 ~ ~ ~

摩根大通 1.6 -4.3 ~ ~ ~

中金 1.6 -4.4 6.0 13.4 10.5

Banco Brades 1.6 -4.6 ~ ~ ~

co

汇丰银行 1.5 -4.5 ~ ~ ~

美国银行 1.5 ~ ~ ~ ~

Action Econo 1.5 -4.7 5.5 13.4 ~

mics

法兴银行 1.4 -4.5 ~ ~ ~

ING金融市场 1.4 -4.5 ~ ~ ~

DZ Bank 1.4 ~ ~ ~ ~

德意志银行 1.4 ~ ~ ~ ~

中信证券 1.4 -4.4 5.7 13.3 10.1

注：~ 表示数据不可得。投资为1-4月同比增速。(完)

(发稿 宿泱韫； 审校 杨淑祯)

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