数据观测：5月中国工业生产、投资等继续筑底 CPI受高基数影响略降

《路透早报》--1月23日
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
调查结果: (同比,%)
预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI) 1.3 1.1 ~ 1.7 1.5 2.5 22
工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.5 -4.7 ~ -4.0 -4.6 -1.4 20
工业增加值 6.0 5.8 ~ 6.3 5.9 8.8 20
固定资产投资(不含农户)(1-4月) 12 11.2 ~ 13.6 12 17.2 18
社会消费品零售总额 10.1 9.8 ~ 11.0 10 12.5 19
(注：固定资产投资数据前值为1-4月累计数据。)
路透综合22家机构预测中值结果显示，宽松政策效果逐渐显现，5月中国实体经济状况稍有好转，但需求不振之下，工业、投资、消费继续筑底，大宗商品价格回升则有助于PPI收窄跌幅。
“随着政策不断加码，我们估计5月生产活动继续小幅好转，但需求面依然乏力。4-5月经济好转幅度不及我们此前预期，因此除非6月工业生产大幅反弹，我们二季度7.1%的GDP同比增速预测目前面临下行风险。”瑞银经济学家汪涛和胡志鹏表示。
他们预计，决策层仍将保持宽松的政策基调，政策着力点仍放在基建投资和货币宽松上。在政策性银行加大信贷支持力度、决策层大力推进PPP模式、地方平台融资放松的推动下，三季度经济环比势头有望更明显地反弹。
预测中值显示，5月工业、投资和消费增速基本持平于前月，仍处于历史底部。在政策支持下，基建投资继续发力，有助于稳定固定资产投资增速。
中金分析员易峘等称，今年5月工作日天数较去年同期少一天。经工作日因素调整后，5月投资数据应开始显示出初步企稳迹象。他们预计5月投资增速持平4月，经工作日因素调整后，5月制造业投资增速有望企稳，基建投资增速有望加快，但房地产投资可能进一步减速，继续拖累整体固定资产投资增速。
在工业增加值方面，中金表示，受工作日效应对投资和出口增速的影响，工业生产增速预计未有显着反弹，但工业生产增长动能可能已经企稳，体现在电厂煤炭补库存周期的启动以及航运运价的回升等。
此外，受去年高基数影响，机构普遍预计5月CPI增速会有所下降；而全球大宗商品价格反弹推升国内部分原材料价格，则有助于PPI缩窄跌幅。
5月以来，稳增长政策密集加码。中央大力推进PPP模式、加快项目审批、放松地方政府融资平台贷款和发债的限制，央行也再次降息、并维持银行间市场流动性充裕。
以下为各机构预测详情:(同比，%)
机构 CPI PPI 工业 投资 消费
光大证券 1.7 -4.0 6.3 13.6 10.3
齐鲁证券 1.6 -4.3 6.1 12.2 10.1
Action Eco 1.6 -4.5
nomics
法兴银行 1.5 -4.6 6.0 11.8 10.2
交银国际 1.5 4.6 5.9 11.5 10.0
国泰君安 1.4 -4.3 6.0 11.8 10.0
中信证券 1.4 -4.6 5.8 11.8 10.0
交通银行 1.4 -4.5 6.1 11.8 10.3
瑞银 1.3 -4.3 6.2 12.0 10.2
渣打银行 1.3 -4.4 6.1 11.6 9.8
西南证券 1.3 -4.5 6.0 12.0 10.0
DZ Bank 1.3
中信建投 1.3 -4.5 6.0 12.0 10.5
招商证券 1.3 -4.4 6.1 12.2 10.2
兴业证券 1.2 -4.4 6.2 12.2 9.8
High Frequ 1.2 -4.2 5.8
ency
凯投宏观 1.2 -4.5 6.1 12.2 10.1
上海证券 1.1 -4.6 6.0 12.2 10.2
ING金融市 1.1 -4.5 6.0 11.3 11.0
场
国盛证券 1.1 -4.7 6.1 12.2 10.8
瑞信 1.1 6.0 10.0
中金 1.1 -4.2 5.9 11.2 10.0
注：~ 表示数据不可得。投资为1-5月同比增速。(完)
(发稿 宿泱韫；; 审校 杨淑祯)
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