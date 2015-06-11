中国1-5月吸收外资保持增长态势 现代服务业增幅较高--商务部

路透北京6月11日 - 中国商务部周四公布，2015年1-5月，全国吸收外资继续保持增长态势，合同外资金额7,715.5亿元人民币（折1,257.7亿美元），实际使用外资金额3,309.5亿元人民币（折538.3亿美元），同比分别增长40.8%和10.5%。

商务部网站公布的新闻稿并援引外资司负责人讲话称，今年前五个月，中国现代服务业领域吸收外资增幅较高，制造业吸收外资下降，但部分高端制造业吸收外资增势良好。

数据显示，1-5月，服务业实际使用外资339.4亿美元，同比分别增长23.5%；其中，金融服务业实际使用外资同比增长了475.7%。

“1-5月，在制造业吸收外资下降的情况下，通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品等高端制造业实际使用外资同比分别增长4.8%、4.4%和2.0%。”上述负责人表示。

1-5月，主要国家或地区对华投资总体保持稳定。前十位国家或地区实际投入外资总额509.6亿美元，占全国实际使用外资金额的94.7%，同比增长10.7%。

其中，香港、法国、英国和澳门实际投资增长明显；一带一路沿线64国或地区对华实际投入外资总额29.2亿美元，同比增长11.6%。

该负责人还指出，前五个月外资并购交易规模提高，全国实际使用外资中并购所占比重由上年同期的4.6%上升到18.2%。

中国1-4月实际使用外资(FDI)444.9亿美元，同比增长11.1%。路透据此测算，中国5月实际使用外资金额93.4亿美元，较去年同期86亿美元同比增8.6%。

历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

2015年 金额 同比

5月 93.4 8.6

4月 96.1 10.5

3月 124 2.2

2月 85.6 0.9

1月 139.2 29.4

2014年

12月 133.2 10.3

11月 103.6 22.2

10月 85.3 1.3

9月 90.1 1.9

8月 72 -14

7月 78.1 -16.95

6月 144.2 0.2

5月 86 -6.7

4月 87 3.4

3月 122 -1.5

2月 85.5 4.09

1月 107.6 16.1

中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。（完）

(发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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