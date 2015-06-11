中国5月末M2同比增10.8% 当月新增人民币贷款9,008亿--央行新闻稿

(以下为中国人民银行周四公布的2015年5月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、广义货币增长10.8%，狭义货币增长4.7%

5月末，广义货币(M2)余额130.74万亿元,同比增长10.8%，增速比上月末高0.7个百分点，比去年同期低2.6个百分点；狭义货币(M1)余额34.31万亿元,同比增长4.7%，增速比上月末高1.0个百分点，比去年同期低1.0个百分点；流通中货币(M0)余额5.91万亿元,同比增长1.8%。当月净回笼现金1696亿元。

二、当月人民币贷款增加9008亿元，外币贷款减少2亿美元

5月末，本外币贷款余额93.14万亿元，同比增长13.1%。月末人民币贷款余额87.52万亿元，同比增长14.0%，增速比上月末低0.1个百分点，比去年同期高0.1个百分点。当月人民币贷款增加9008亿元，比去年同期少增43亿元。

分部门看，住户部门贷款增加3110亿元，其中，短期贷款增加1047亿元，中长期贷款增加2063亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5397亿元，其中，短期贷款增加295亿元，中长期贷款增加2548亿元，票据融资增加2233亿元;非银行业金融机构贷款增加318亿元。月末外币贷款余额9196亿美元，同比增长2.2%，当月外币贷款减少2亿美元。

三、当月人民币存款增加3.23万亿元，外币存款减少138亿美元

5月末，本外币存款余额133.05万亿元，同比增长10.8%。月末人民币存款余额128.99万亿元，同比增长10.9%，增速比上月末高1.2个百分点，比去年同期低3.3个百分点。当月人民币存款增加3.23万亿元，同比多增1.50万亿元。其中，住户存款减少4413亿元，非金融企业存款增加1.03万亿元，财政性存款增加3852亿元，非银行业金融机构存款增加1.94万亿元。月末外币存款余额6629亿美元，同比增长9.3%，当月外币存款减少138亿美元。

四、5月份银行间市场同业拆借月加权平均利率1.42%，质押式债券回购月加权平均利率1.30%

5月份银行间市场以拆借、现券和回购方式合计成交49.76万亿元，日均成交2.49万亿元，日均成交比去年同期增长99.6%。其中，同业拆借、现券和质押式回购日均成交分别同比增长54.4%、105.5%和104.9%。

当月同业拆借加权平均利率为1.42%，分别比上月和去年同期低1.07个和1.14个百分点；质押式回购加权平均利率为1.30%，分别比上月和去年同期低1.07个和1.26个百分点。

五、5月份跨境贸易人民币结算业务发生5219亿元，直接投资人民币结算业务发生1096亿元

5月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4568亿元、651亿元、470亿元、626亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。

注5：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。

--以下为央行同时公布的2015年5月社会融资规模增量统计数据报告：

初步统计，2015年5月份社会融资规模增量为1.22万亿元，比上月多1639亿元，比去年同期少1387亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加8510亿元，同比少增281亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加81亿元，同比多增423亿元；委托贷款增加324亿元，同比少增1331亿元；信托贷款减少195亿元，同比少增320亿元；未贴现的银行承兑汇票增加955亿元，同比多增1049亿元；企业债券净融资1528亿元，同比少1269亿元；非金融企业境内股票融资584亿元，同比多422亿元。

注1：社会融资规模是指实体经济（境内非金融企业和住户，下同）从金融体系获得的资金。其中，增量指标是指一定时期内（每月、每季或每年）获得的资金额，存量指标是指一定时期末（月末、季末或年末）获得的资金余额。

注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注3：社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款，不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项和境外贷款。

注4：2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。

注5：当期数据为初步统计数，当月比上月、比去年同期的数据为可比口径数据。(完)

(整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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