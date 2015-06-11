中国5月新增信贷及社融均回暖 但企业融资仍弱还需宽松政策支持

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月11日 - 中国5月新增人民币贷款及社会融资规模增量均回暖，除票据融资增幅较为明显外，楼市趋暖亦环比推升居民中长期贷款；当月末广义货币供应量(M2)增速则从上月的纪录低位回升，可能与央行再度进行PSL(抵押补充贷款)操作等有关。
分析人士并认为，从新增贷款结构看，企业中长期贷款不振，显示实体经济融资需求仍弱，还需进一步宽松政策支持。不过结合本月公布的宏观数据看，下滑势头似乎已有所减缓，未来政策出台的频率可能也会较此前放慢。
“信贷贡献最多的是来自于房贷这块，(中长期)住户贷款这个月是(增加)2,063亿，(较上月)增加了500亿；但企业的中长期贷款是下滑的，整体数据还是挺一般，还是要保持一份谨慎。”澳新银行中国经济师周浩称。
央行周四公布数据显示，5月新增人民币贷款9,008亿元，接近此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.8%，稍高于路透调查中值10.5%。
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招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，公司户贷款的增长主要靠票据增量来实现，显示实体经济向投资、生产投入长期资金的意愿仍然不高；债券融资量同比大幅减少，主要受到城投债大幅减少的影响，但观察短融与中票的话，总量并未明显减少，债券市场当前低利率环境有利于企业保持发债热情。
海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸指出，5月末M2增速反弹至10.8%，或与央行在4月末大幅降准和5月续批本年度PSL额度有关，但仍处低位区间。而5月住户存款减少4,413亿、非银金融机构存款增加1.94万亿，资金搬家流入股市明显。
他们认为，当前工业投资低位，通胀未起，预示后续经济下行压力仍未消除，而低利率是去杠杆的必要条件，央行宽松态度从未改变，6月可能再次降息或降准。
不过民生银行金融市场部首席分析师李志强认为，总的来说，从已经公布的数据来看，也没有超预期的差，所以不排除6月会出现一个政策真空期，“当然，从现有的经济形势来看，未来降息、降准肯定还是要有的，需要再看看6月或者上半年的经济数据再看看，最早的时间点可能在7月份。”
央行数据并显示，5月社会融资规模增量为1.22万亿元人民币，比上月多1,639亿元，比去年同期少1,387亿元。其中5月对实体经济发放的人民币贷款增加8,510亿元，同比少增281亿元。
中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又两度降息并两次降准，最近的降准为4月20日起普降金融机构存款准备金率1个百分点；之后5月11日起，再度下调存贷款基准利率，此次降息后，一年期贷款基准利率创逾20年新低。(完)
欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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