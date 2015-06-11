中国5月新增信贷及社融均回暖 但企业融资仍弱还需宽松政策支持

路透上海6月11日 - 中国5月新增人民币贷款及社会融资规模增量均回暖，除票据融资增幅较为明显外，楼市趋暖亦环比推升居民中长期贷款；当月末广义货币供应量(M2)增速则从上月的纪录低位回升，可能与央行再度进行PSL(抵押补充贷款)操作等有关。

分析人士并认为，从新增贷款结构看，企业中长期贷款不振，显示实体经济融资需求仍弱，还需进一步宽松政策支持。不过结合本月公布的宏观数据看，下滑势头似乎已有所减缓，未来政策出台的频率可能也会较此前放慢。

“信贷贡献最多的是来自于房贷这块，(中长期)住户贷款这个月是(增加)2,063亿，(较上月)增加了500亿；但企业的中长期贷款是下滑的，整体数据还是挺一般，还是要保持一份谨慎。”澳新银行中国经济师周浩称。

央行周四公布数据显示，5月新增人民币贷款9,008亿元，接近此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.8%，稍高于路透调查中值10.5%。

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招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，公司户贷款的增长主要靠票据增量来实现，显示实体经济向投资、生产投入长期资金的意愿仍然不高；债券融资量同比大幅减少，主要受到城投债大幅减少的影响，但观察短融与中票的话，总量并未明显减少，债券市场当前低利率环境有利于企业保持发债热情。

海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸指出，5月末M2增速反弹至10.8%，或与央行在4月末大幅降准和5月续批本年度PSL额度有关，但仍处低位区间。而5月住户存款减少4,413亿、非银金融机构存款增加1.94万亿，资金搬家流入股市明显。

他们认为，当前工业投资低位，通胀未起，预示后续经济下行压力仍未消除，而低利率是去杠杆的必要条件，央行宽松态度从未改变，6月可能再次降息或降准。

不过民生银行金融市场部首席分析师李志强认为，总的来说，从已经公布的数据来看，也没有超预期的差，所以不排除6月会出现一个政策真空期，“当然，从现有的经济形势来看，未来降息、降准肯定还是要有的，需要再看看6月或者上半年的经济数据再看看，最早的时间点可能在7月份。”

央行数据并显示，5月社会融资规模增量为1.22万亿元人民币，比上月多1,639亿元，比去年同期少1,387亿元。其中5月对实体经济发放的人民币贷款增加8,510亿元，同比少增281亿元。

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又两度降息并两次降准，最近的降准为4月20日起普降金融机构存款准备金率1个百分点；之后5月11日起，再度下调存贷款基准利率，此次降息后，一年期贷款基准利率创逾20年新低。(完)

欲浏览更多详情，请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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