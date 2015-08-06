7月中国出口预计同比下滑1%因基数高 进口料降8%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
调查结果：
指标 7月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) -1.0 -10.6~4.5 2.8 14.5 32
进口(%) -8.0 -15.3~-1.0 -6.1 -1.6 32
贸易顺差(亿美元) 532.0 400.0~650.0 465.4 473.0 31
--数据要点：
路透综合超30家机构预测中值结果显示，中国7月出口因去年高基数因素影响，同比料再现负值，且外需仍存较大不确定性，出口增速可能放缓；而国内经济形势仍难言乐观，大宗商品价格继续下滑，7月进口形势亦难见起色；衰退型顺差下，当月贸易顺差预计仍将维持较高水平。
中金公司宏观团队认为，由于去年基数较高，7月份出口同比增速可能下滑至-3.6%，而中国及周边国家7月PMI出口订单指数表现疲弱，预示出口增速可能放缓。另外，近期大宗商品价格再度下挫及新兴市场货币显着贬值，预示大宗商品出口国及新兴市场的进口需求可能进一步放缓。
瑞银集团则认为，“外需羸弱、再加上去年基数相对较高，估计7月出口同比增速可能放缓。另一方面，内需在边际上企稳、且去年基数较低，可能支撑7月进口同比跌幅收窄。”
对于进口，交通银行金融研究中心指出，由于大宗商品仍在下跌，且国内经济相对疲软，虽有补库存需求，但整体仍处于偏弱水平，进口同比仍将持续为负。
“由于上半年进口负增长，跌幅高达-15.5%，因此全年进口负增长的可能性比较大。”交通银行指出。
中国商务部发言人沈丹阳4日表示，2015年下半年大宗商品国际市场价格仍维持低位，受其影响并综合考虑国内外因素，中国的进口将继续低位运行。在提及进口持续低位时，沈丹阳指出，今年上半年中国整体进口平均价格下降超过10%，同期出口平均价格与去年基本持平，这意味着中国对外贸易条件大幅改善。
以下为本次路透调查结果：
机构 出口（同比%） 进口（同比%） 贸易顺差（亿美元）
花旗集团 -1.5 -9.0 590.0
凯投宏观 -5.0 -10.0 450.0
中信建投 -6.6 -15.0 530.0
瑞银集团 1.0 -5.0 578.0
法兴集团 0.0 -3.0 523.0
渣打银行 -6.5 -11.0 517.0
北德意志州银行 1.0 -1.0 511.0
野村证券 -5.0 -10.0 533.0
华宝信托 -10.6 -14.1 480.0
光大证券 -1.0 -5.0 535.0
中金公司 -3.6 -6.6 470.0
交通银行 0.5 -2.0 517.0
中国银行 4.5 -5.0 650.0
巴克莱 0.1 -5.0 556.0
澳新银行 1.4 -5.2 ~
申万宏源 -0.5 -2.9 511.5
ING金融市场 -5.0 -10.0 532.0
德意志银行 -0.7 -8.5 599.0
招商证券 -6.0 -9.3 500.0
交银亚洲 -0.5 -8.0 590.0
西班牙对外银行 2.0 -6.0 614.9
东亚银行 -1.0 -8.0 ~
4CAST -8.4 -15.3 550.0
法国Natixis银行 3.2 -11.0 ~
兴业银行 3.0 -2.5 580.0
汇丰银行 -4.0 -10.0 544.0
广发银行 4.5 -5.5 520.0
上海证券 -4.7 -7.0 488.0
瑞穗银行 -1.1 -4.5 523.3
摩根大通 -2.8 -10.8 591.0
Dai Cap Mkt Eu 1.1 -9.4 650.0
Action Economics ~ ~ 400.0
注：～为数据无法提供。（完）
(发稿 张金栋; 审校 黄凯)
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