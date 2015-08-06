7月中国出口预计同比下滑1%因基数高 进口料降8%

调查结果：

指标 7月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -1.0 -10.6~4.5 2.8 14.5 32

进口(%) -8.0 -15.3~-1.0 -6.1 -1.6 32

贸易顺差(亿美元) 532.0 400.0~650.0 465.4 473.0 31

--数据要点：

路透综合超30家机构预测中值结果显示，中国7月出口因去年高基数因素影响，同比料再现负值，且外需仍存较大不确定性，出口增速可能放缓；而国内经济形势仍难言乐观，大宗商品价格继续下滑，7月进口形势亦难见起色；衰退型顺差下，当月贸易顺差预计仍将维持较高水平。

中金公司宏观团队认为，由于去年基数较高，7月份出口同比增速可能下滑至-3.6%，而中国及周边国家7月PMI出口订单指数表现疲弱，预示出口增速可能放缓。另外，近期大宗商品价格再度下挫及新兴市场货币显着贬值，预示大宗商品出口国及新兴市场的进口需求可能进一步放缓。

瑞银集团则认为，“外需羸弱、再加上去年基数相对较高，估计7月出口同比增速可能放缓。另一方面，内需在边际上企稳、且去年基数较低，可能支撑7月进口同比跌幅收窄。”

对于进口，交通银行金融研究中心指出，由于大宗商品仍在下跌，且国内经济相对疲软，虽有补库存需求，但整体仍处于偏弱水平，进口同比仍将持续为负。

“由于上半年进口负增长，跌幅高达-15.5%，因此全年进口负增长的可能性比较大。”交通银行指出。

中国商务部发言人沈丹阳4日表示，2015年下半年大宗商品国际市场价格仍维持低位，受其影响并综合考虑国内外因素，中国的进口将继续低位运行。在提及进口持续低位时，沈丹阳指出，今年上半年中国整体进口平均价格下降超过10%，同期出口平均价格与去年基本持平，这意味着中国对外贸易条件大幅改善。

以下为本次路透调查结果：

机构 出口（同比%） 进口（同比%） 贸易顺差（亿美元）

花旗集团 -1.5 -9.0 590.0

凯投宏观 -5.0 -10.0 450.0

中信建投 -6.6 -15.0 530.0

瑞银集团 1.0 -5.0 578.0

法兴集团 0.0 -3.0 523.0

渣打银行 -6.5 -11.0 517.0

北德意志州银行 1.0 -1.0 511.0

野村证券 -5.0 -10.0 533.0

华宝信托 -10.6 -14.1 480.0

光大证券 -1.0 -5.0 535.0

中金公司 -3.6 -6.6 470.0

交通银行 0.5 -2.0 517.0

中国银行 4.5 -5.0 650.0

巴克莱 0.1 -5.0 556.0

澳新银行 1.4 -5.2 ~

申万宏源 -0.5 -2.9 511.5

ING金融市场 -5.0 -10.0 532.0

德意志银行 -0.7 -8.5 599.0

招商证券 -6.0 -9.3 500.0

交银亚洲 -0.5 -8.0 590.0

西班牙对外银行 2.0 -6.0 614.9

东亚银行 -1.0 -8.0 ~

4CAST -8.4 -15.3 550.0

法国Natixis银行 3.2 -11.0 ~

兴业银行 3.0 -2.5 580.0

汇丰银行 -4.0 -10.0 544.0

广发银行 4.5 -5.5 520.0

上海证券 -4.7 -7.0 488.0

瑞穗银行 -1.1 -4.5 523.3

摩根大通 -2.8 -10.8 591.0

Dai Cap Mkt Eu 1.1 -9.4 650.0

Action Economics ~ ~ 400.0

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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