7月中国新增贷款料季节性回调至七千亿元 M2增速略降

--调查结果：

7月指标 中值 区间 上月（季） 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比% 11.7 11.0-12.5 11.8 13.5 25

新增人民币贷款(亿元) 7,380 4,750-13,500 12,791 3,852 21

人民币贷款余额同比% 13.6 13.0-14.8 13.4 13.4 10

--数据要点:

路透调查的21家机构预测中值显示，中国7月新增人民币贷款预计为7,380亿元人民币，较上月减少近5,410亿元；市场人士认为，7月人民币贷款大概率会出现往年同期的时点性回调，在政策推动等因素下，下半年贷款稳中回升可期。

“基建投资可能会在边际上支撑信贷需求。而央行加快PSL（抵押补充贷款）投放、发改委松绑企业债发行，也会在供给端支持信贷扩张。”瑞银表示。

交通银行称，6月经济数据间接反映实体经济有复苏迹象，对未来的信贷需求是利好。随地方政府债务置换不断推进、存贷比取消，以及前期一系列降准降息措施在供给面增强了银行信贷投放能力。

招商证券指出，6月信贷超预期增长可看出，政策方向明确指向解决基建和固定资产投资的资金来源问题，确保中长期贷款投放，延续宽信用和稳增长政策思路。预计本月的信贷供给仍会略多于季节性投放节奏。

路透调查还显示，7月M2的同比增速预计为11.7%，较上月略有下降。机构认为，近期股市滑坡可能会导致非银行金融机构存款减少，从而拉低M2增速；而前期降息降准等尚未被回暖的中长期信贷需求消化。不过，近期国家公布的第三批地方债务置换计划会进一步释放银行信贷投放能力，增加地方投资需求，推动未来M2增速上升。

交通银行称，M1与M2增速相对平稳。前期央行降息降准对信贷投放空间的释放将在未来逐渐显现，而外汇占款持续下行，加上央行在公开市场操作上以平衡为主，净投放资金相对有限，因此二者相抵，基础货币缓慢增长。

中金公司预计，7月份M2同比增速维持在11.7%，市场流动性继续宽松、银行间市场利率维持低位。

第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾九成机构预期中国一年期存款基准利率8月将维持不变；近四成受访机构认为中国8月大型存款类机构法定存款准备金率会低于18.5%。而未来三个月，预期该准备金率将调降的比例达到75%。

中国央行自去年11月起已连续降息降准。最近的一次是6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

中国央行周一公布数据显示，7月央行通过中期借贷便利(MLF)净收回中期基础货币1,345亿元，同时向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）429亿元，利率为2.85%，期末抵押补充贷款余额为8,464亿元。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 新增贷款 M2(同比%) 人民币贷款余

(亿元人民币) 额(同比%)

花旗集团 9,100 11.2 ~

中信建投 7,000 11.9 ~

瑞银集团 ~ 11.6 ~

法兴银行 7,000 11.6 ~

渣打银行 7,000 11.0 ~

NORD LB Giro 9,000 12.5 ~

野村证券 7,000 11.5 ~

华宝信托 9,000 11.6 14.8

High Frequency ~ 12.5 ~

光大证券 7,500 11.2 ~

中金 10,000 11.7 ~

交通银行 8,500 11.2 ~

中国银行 5,000 11.1 14.0

申万宏源 5,920 11.8 13.6

ING Fin Mkts ~ 12.0 ~

招商证券 9,000 12.0 13.0

交银国际 5,500 12.0 13.5

西班牙对外银行 9,500 11.7 ~

Natixis FR ~ 12.0 ~

兴业银行 6,500 11.8 13.7

广发银行 13,500 11.4 13.0

上海证券 5,400 11.4 13.4

瑞穗银行 7,380 11.8 13.3

摩根大通 7,608 11.9 14.1

Dai Cap Mkt Eu 4,750 12.0 ~

(完)

(发稿 王蕾; 审校 李贺/黄凯)

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