7月中国投资温和加速物价略有上升 工业仍低位徘徊

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
调查结果: (同比,%)
预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.3 ~ 2.0 1.4 2.3 35
工业生产者出厂价格指数(PPI) -5.0 -5.3 ~ -4.3 -4.8 -0.9 32
工业增加值 6.6 6.2 ~ 7.2 6.8 9.0 26
固定资产投资(不含农户)(1-7月) 11.5 11 ~ 12 11.4 17 22
社会消费品零售总额 10.6 10 ~ 11.1 10.6 12.2 26
(注：固定资产投资数据前值为1-6月累计数据。)
路透综合35家机构预测中值结果显示，中国经济继续探底企稳，受基建投资加速的拉动，7月投资略有升温，消费保持稳健增速；但工业仍徘徊于低位，而猪肉价格的明显上涨，将推动整体消费者物价回升，PPI则受大宗商品价格拖累进一步扩大跌幅。
“我们估计，即将公布的7月宏观数据将显示短期增长引擎，由此前的金融业切换为基建投资、以及工业活动。”瑞银经济学家汪涛、胡志鹏撰写报告表示。
他们预计，7月工业生产增速估计随PMI放缓至6.6%，但仍好于二季度6.3%的平均增速。随着融资支持增强，基建投资可能保持强劲增长。整体来看，估计7月固定资产投资同比增速从前月的11.4%回升至12%，年初至今同比增长11.5%。
瑞银认为，受已出台和将出台的稳增长政策支撑，未来三个月工业活动和基建投资有望企稳回升，从而抵消股市降温后金融业增速放缓、房地产建设持续下滑的拖累。预计三季度GDP环比增速保持稳定，但同比增速在基数影响下小幅放缓至6.9%，维持全年6.8%的GDP增速预测不变。近期政策侧重于加快财政支出拨付、推动重点基建项目落地。
预测中值显示，7月工业较前月略微下滑，投资微升，消费增速则持平于前月。
中金公司预计，7月消费需求将保持稳健走势，投资增速受存货调整影响有所波动，他们认为，货币扩张加速及实际利率的进一步下降，将有望促使经济周期和物价水平在今年下半年温和复苏。
通胀方面，受猪肉价格环比大涨带动，7月食品价格将整体回升，7月CPI将较前月有所回升。而全球大宗商品价格下滑，或将拖累PPI跌幅进一步扩大。
中金报告称，考虑到当前经济仍处在企稳回升的早期阶段，货币政策和财政政策有必要继续保持宽松，以引导名义经济增长率回升至较为理想和稳定的水平。
中国上半年GDP(国内生产总值)增速勉强落在7%的预定目标上，但刚刚召开的中共中央政治局会议强调，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。
以下为各机构预测详情:(同比，%)
机构 CPI PPI 工业 投资 消费
花旗 2.0 -5.3 6.5 11.7 10.7
凯投宏观 2.0 -5.2 7.2 11.8 10.7
First Cap Sec 1.7 -5.3
中信建投 1.7 -5.0 6.5 11.2 10.5
瑞银 1.6 -5.2 6.6 11.5 10.6
法兴 1.6 -5.0 6.9 10.5
渣打 1.6 -5.2 6.4 11.3 10.8
北德意志州银行 1.6 -4.9 7.2 10.0
野村 1.6 -5.2 6.8 11.5 10.4
华宝信托 1.6 -5.1 6.5 11.4 10.6
High Frequency 1.6 -4.3 7.2 11.1
光大证券 1.6 -5.0 6.6 11.6 10.5
中金 1.6 -5.0 6.4 11.4 11.0
交通银行 1.6 -5.0 7.0 11.6 10.8
中国银行 1.6 -4.5
巴克莱 1.6 -5.0
澳新银行 1.6
申万宏源 1.5 -5.0 6.5 11.5 10.5
ING金融市场 1.5 -4.9 6.4 11.5 10.5
DZ Bank 1.5
德意志银行 1.5
招商证券 1.5 -1.3 6.8 11.4 10.6
交银国际 1.5 -4.8 6.5 11.5 10.6
西班牙对外银行 1.5 -4.9 6.7 11.5 10.6
东亚银行 1.5 -5.2 6.5 11.3 10.5
4CAST 1.5 -5.0
法国Natixis银行 1.4 -4.9 7.0 10.3
兴业银行 1.4 -5.2 6.8 11.4 10.8
汇丰 1.4 -5.2
GF Dev Bank 1.4 -5.0 6.2 11.0 10.6
上海证券 1.3 -5.0 6.6 12.0 10.5
瑞穗银行 1.3 -5.2 7.0 11.6 10.2
摩根大通 1.3 -4.9 6.7 11.5 10.5
Dai Cap Mkt Eu 1.3 -4.9 6.6 11.7 10.7
Action Economic 1.3 -4.7
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注：~ 表示数据不可得。投资为1-6月同比增速。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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