7月中国投资温和加速物价略有上升 工业仍低位徘徊

调查结果: (同比,%)

预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.3 ~ 2.0 1.4 2.3 35

工业生产者出厂价格指数(PPI) -5.0 -5.3 ~ -4.3 -4.8 -0.9 32

工业增加值 6.6 6.2 ~ 7.2 6.8 9.0 26

固定资产投资(不含农户)(1-7月) 11.5 11 ~ 12 11.4 17 22

社会消费品零售总额 10.6 10 ~ 11.1 10.6 12.2 26

(注：固定资产投资数据前值为1-6月累计数据。)

路透综合35家机构预测中值结果显示，中国经济继续探底企稳，受基建投资加速的拉动，7月投资略有升温，消费保持稳健增速；但工业仍徘徊于低位，而猪肉价格的明显上涨，将推动整体消费者物价回升，PPI则受大宗商品价格拖累进一步扩大跌幅。

“我们估计，即将公布的7月宏观数据将显示短期增长引擎，由此前的金融业切换为基建投资、以及工业活动。”瑞银经济学家汪涛、胡志鹏撰写报告表示。

他们预计，7月工业生产增速估计随PMI放缓至6.6%，但仍好于二季度6.3%的平均增速。随着融资支持增强，基建投资可能保持强劲增长。整体来看，估计7月固定资产投资同比增速从前月的11.4%回升至12%，年初至今同比增长11.5%。

瑞银认为，受已出台和将出台的稳增长政策支撑，未来三个月工业活动和基建投资有望企稳回升，从而抵消股市降温后金融业增速放缓、房地产建设持续下滑的拖累。预计三季度GDP环比增速保持稳定，但同比增速在基数影响下小幅放缓至6.9%，维持全年6.8%的GDP增速预测不变。近期政策侧重于加快财政支出拨付、推动重点基建项目落地。

预测中值显示，7月工业较前月略微下滑，投资微升，消费增速则持平于前月。

中金公司预计，7月消费需求将保持稳健走势，投资增速受存货调整影响有所波动，他们认为，货币扩张加速及实际利率的进一步下降，将有望促使经济周期和物价水平在今年下半年温和复苏。

通胀方面，受猪肉价格环比大涨带动，7月食品价格将整体回升，7月CPI将较前月有所回升。而全球大宗商品价格下滑，或将拖累PPI跌幅进一步扩大。

中金报告称，考虑到当前经济仍处在企稳回升的早期阶段，货币政策和财政政策有必要继续保持宽松，以引导名义经济增长率回升至较为理想和稳定的水平。

中国上半年GDP(国内生产总值)增速勉强落在7%的预定目标上，但刚刚召开的中共中央政治局会议强调，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。

以下为各机构预测详情:(同比，%)

机构 CPI PPI 工业 投资 消费

花旗 2.0 -5.3 6.5 11.7 10.7

凯投宏观 2.0 -5.2 7.2 11.8 10.7

First Cap Sec 1.7 -5.3

中信建投 1.7 -5.0 6.5 11.2 10.5

瑞银 1.6 -5.2 6.6 11.5 10.6

法兴 1.6 -5.0 6.9 10.5

渣打 1.6 -5.2 6.4 11.3 10.8

北德意志州银行 1.6 -4.9 7.2 10.0

野村 1.6 -5.2 6.8 11.5 10.4

华宝信托 1.6 -5.1 6.5 11.4 10.6

High Frequency 1.6 -4.3 7.2 11.1

光大证券 1.6 -5.0 6.6 11.6 10.5

中金 1.6 -5.0 6.4 11.4 11.0

交通银行 1.6 -5.0 7.0 11.6 10.8

中国银行 1.6 -4.5

巴克莱 1.6 -5.0

澳新银行 1.6

申万宏源 1.5 -5.0 6.5 11.5 10.5

ING金融市场 1.5 -4.9 6.4 11.5 10.5

DZ Bank 1.5

德意志银行 1.5

招商证券 1.5 -1.3 6.8 11.4 10.6

交银国际 1.5 -4.8 6.5 11.5 10.6

西班牙对外银行 1.5 -4.9 6.7 11.5 10.6

东亚银行 1.5 -5.2 6.5 11.3 10.5

4CAST 1.5 -5.0

法国Natixis银行 1.4 -4.9 7.0 10.3

兴业银行 1.4 -5.2 6.8 11.4 10.8

汇丰 1.4 -5.2

GF Dev Bank 1.4 -5.0 6.2 11.0 10.6

上海证券 1.3 -5.0 6.6 12.0 10.5

瑞穗银行 1.3 -5.2 7.0 11.6 10.2

摩根大通 1.3 -4.9 6.7 11.5 10.5

Dai Cap Mkt Eu 1.3 -4.9 6.6 11.7 10.7

Action Economic 1.3 -4.7

s

注：~ 表示数据不可得。投资为1-6月同比增速。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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