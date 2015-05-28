调查：中国5月官方制造业PMI料微升至50.2 宽松政策扶持仍可期

路透北京5月28日 - 路透综合14家分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅改善至50.2，但前期稳增长政策效果有限，内外需求齐低迷令经济依然低位徘徊，市场人士认为宽松政策力度仍需要加强。

招商证券宏观分析师张一平认为，汇丰PMI初值略好转，加上5月政策更加积极，预计官方PMI会有所改善，升至50.2。他解释称，资金到位的话，政策效果就会体现出来。对地方政府融资的限制从5月第二周开始就明显放松，这可能会在数据上略有体现。

中国兴业银行的看法偏谨慎，其预计5月制造业PMI为49.9。该行报告指出，5月需求端不见好转，主要出口航线运货量仍在下滑，房地产销量稍有好转但仍然处于去库存阶段，百家零售企业销售额同比未见好转，而义乌小商品价格指数在5月中旬再次回落。

5月汇丰中国制造业PMI初值小幅上升至49.1，但仍处于荣枯线之下，而产出和新出口订单双双创新低，显示内外需疲弱之际，制造企业生产积极性不高。汇丰PMI终值定于6月1日公布。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

___________2015年_________ ______________________2014年___________________

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

PMI(%) -- 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4

兴业银行认为，从目前得到的高频数据来看，无论是物价、消费或是投资、信贷数据，5月份情况都不容乐观，总体来看，经济基本面数据全面下滑，经济仍在寻底。在政策方面，他们称，降低融资成本的现实需要和M2增速远远低于12%的目标水平，为再度全面降准提供了政策空间。

摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹周三亦表示，今年政策面临的挑战不仅来自内需不景气，也来自外需明显的增速下行。现在必须要用比较综合的货币、财政以及房地产政策相结合的办法来进行调整。

乔虹认为，考虑到中国通胀水平，货币政策还有放松的空间。预计央行年内至少还有一次降息，应该是存贷款利率对称下降25个基点，降准则取决于资本外流的速度，不过即便如此，也只是保证目前流动性相对比较充裕。

4月底召开的中央政治局会议明确要高度重视应对经济下行压力，进入5月稳增长政策进一步加码，发改委密集批复投资项目，力推PPP，就地方融资平台在建项目后续融资问题发布通知。

中国央行则于周三发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。而物价水平有望维持低位波动。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的5月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

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法兴银行 50.3

上海证券 50.3

野村证券 50.3

瑞士信贷 50.3

民族证券 50.3

BBVA 50.3

DZ Bank 50.2

丹斯克银行 50.2

招商证券 50.2

中金 50.2

民生证券 50.1

ING金融市场 50.1

华宝信托 50

兴业银行 49.9

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5月预估中值 50.2

上月 50.1

（完）

(发稿 宿泱韫； 审校 黄凯)

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