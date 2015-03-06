数据观测：2月中国出口增速料提升至两位数 通缩风险仍是大敌

公布内容和时间：

* 2月进出口贸易数据 3月8日

* 2月PPI和CPI 3月10日

* 1-2月投资、消费和工业 3月11日

* 2月M2等金融数据 最晚3月15日

路透北京3月6日 - 调查结果

2月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)：

2015年2月 2015 2014年

实际值 预估值 1月 12月 11月 10月 9月 8月

值 值

居民消费价格指数(CP ~ 0.9 0.8 1.5 1.4 1.6 1.6 2

I)

工业生产者出厂价格 ~ -4.3 -4.3 -3.3 -2.7 -2.2 -1.8 -1.2

指数(PPI)

社会消费品零售总额 ~ 11.8 ~ 11.9 11.7 11.5 11.6 11.9

规模以上工业增加值 ~ 7.7 ~ 7.9 7.2 7.7 8 6.9

固定资产投资(不含农 ~ 15 ~ 15.7 15.8 15.9 16.1 16.5

户)

贸易差额 ~ 108 600.3 496.13 544.7 454.1 309.4 498.3

出口 ~ 14.2 -3.3 9.7 4.7 11.6 15.3 9.4

进口 ~ -10 -19.9 -2.4 -6.7 4.6 7 -2.4

广义货币供应量M2 ~ 11.2 10.8 12.2 12.3 12.6 12.9 12.8

月度新增人民币贷款 ~ 8,000 14,700 6,973 8,527 5,483 8,572 7,025

人民币贷款余额同比 ~ 14 13.9 13.6 13.4 13.2 13.2 13.3

增长(%)

注：1月和2月工业、投资及消费数据将在3月份合并公布

--数据要点：

2月出口同比增速料达到14.2%，而当月进口料下滑10%；

2月CPI料同比上升0.9%；PPI同比下滑4.3%；

2月新增人民币贷款料较1月高位回落；M2增速11.2%；

1-2月的投资增速15%；消费增速达11.8%；工业增速达到7.7%；

春节前后是中国制造业淡季，各类工业产品价格的高频数据也不可避免地受到春节因素的影响。路透调查的18家机构预测中值结果显示，2月份除了出口增速表现格外强劲外，多数其他经济指标仍疲软，强化了政策进一步放松的预期。

申万宏源报告指出，尽管今年春节位于2月份，但去年同期低基数可能导致2月出口形成高增速的假象，但并不意味着出口将自此趋势性恢复。从PMI的新出口订单看，这一指标在2014年9月之后就一直处于非景气区间，出口目前仍在压力之下。

报告指出，1-2月的经济增长引擎乏力，预计工业增长继续低迷，而在趋势和基数的双重作用下，固定资产投资将继续下行，传统消费仍亮点难寻，新兴消费规模尚待培育。

“ 主要经济数据仍呈疲弱态势；同时我们预计PPI仍在-4%左右的低位。通货紧缩是头号敌人，只有不断的量宽（降息降准）才能缓解实际利率过高经济收缩的恶性循环。”报告称。

招商证券报告称，通胀的快速回落将会增加货币政策的空间， 预计M2回升至11.2%。随着全面降准以及定向降准范围的扩大，M2同比增速较上月回升；但还是相对低位，主因387号文对存款口径的调整从2015年1月开始实施，去年同业存款基数较大，近期以货币基金为代表的金融创新产品增速放缓，导致今年同业存款增量有限。再加上存款月末偏离度考核的影响仍会持续发酵。

报告称，2月由于春节因素工作日较少，一般都是一季度最少的一个月。而为应对国内经济疲弱，央行延续“宽信用”政策思路，配合前期大量批复的基建项目资金落实。预计2月新增人民币贷款为8,000亿元。

交通银行首席经济学家连平指出，外需环境整体转暖但仍存不确定因素，BDI指数下跌至历史新低，但低基数致2月出口增速反弹至10%左右。CRB指数持续下跌，原油价格低位震荡，进口价格同比大跌将压低进口增速在-10%左右。受季节因素影响，2月进口额大幅下降，导致贸易顺差显着走低。

中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调，以为进一步深化改革和调整经济结构腾挪空间。中国2015年通胀控制目标为3%左右，M2增速目标为12%左右，2015年进出口总额增长目标为6%左右。

以下为各机构对2月数据预测详情（同比%）

机构 出口 进口 贸易顺差 PPI CPI M2 新增贷款 贷款 1-2月 1-2月 1-2月

余额 工业 消费 投资

同比% 同比% 同比% 同比% 同比% 同比% 亿元人民币 同比% 同比% 同比% 同比%

4cast -5.0 -10.0 14.60 -4.7 0.6 11.1 900.0 ~ ~ ~ ~

Action Ec ~ ~ 35.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

onomics

巴克莱银 -3.8 -9.9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

行

中国银行 8.0 -5.0 -6.60 -4.8 1.1 10.2 600.0 14.0 ~ ~ ~

招商证券 14.2 -12.9 11.20 -4.3 0.8 11.2 800.0 ~ 7.7 12 15

德意志银行 17.0 -5.0 3.70 ~ 1.4 ~ 950.0 ~ 7.9 11.6 14.9

DZ Bank 20.0 -10.0 7.00 ~ 0.9 ~ ~ ~ ~ ~ ~

光大证券 15.0 -10.0 8.20 -4.0 0.9 11.2 800.0 ~ ~ ~ ~

高盛 26.0 -12.0 23.50 -4.4 0.9 11.4 850.0 ~ ~ ~ ~

High 11.0 -15.5 10.80 -3.6 1.0 11.9 1150.0 ~ ~ ~ ~

Frequency

汇丰 20.0 -8.0 10.80 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

华宝信托 14.0 -12.0 10.00 -4.2 0.9 10.9 850.0 14.0 ~ ~ ~

兴业证券 25.0 -12.0 22.00 -4.3 1.2 11.8 800.0 ~ ~ ~ ~

摩根大通 23.90 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

瑞穗证券 16.0 -6.0 3.50 -4.4 0.9 11.2 700.0 ~ 7.8 11.8 14.6

华侨银行 10.5 -10.0 2.70 -4.5 1.0 11.1 800.0 ~ ~ ~ ~

申万宏源 13.6 -5.2 -0.29 -4.3 1.0 10.6 700.0 13.5 ~ ~ ~

法兴银行 39.0 -15.0 42.00 -4.6 1.0 11.2 760.0 13.6 7.6 10.0 15.0

瑞银 8.6 -10.0 0.90 -4.1 0.9 11.8 600.0 14.1 ~ ~ ~

野村 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7.1 11.8 15.1

注：~为数据未提供。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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