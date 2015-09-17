前三季中企全球股权募资1,131亿美元创五年新高--汤森路透

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月17日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来，中国企业在全球股权资本市场（ECM）的募资总额达1,131亿美元，同比增长19.5%，这是2010年（1,149亿美元）以来的最高纪录。
股权资本市场一般包括首次公开发行（IPO）、再融资和可转债三类。截止周一数据，前九个月中国企业在全球IPO融资达418亿美元，同比下降17.5%；其中第三季因中国A股暂停IPO及投资者谨慎情绪影响，当季仅有中企境外IPO融资，且规模环比下降75%至25亿美元。
按融资地划分，因中国股市震荡及A股IPO暂停，第三季度中国股权资本市场总融资额较第二季度（669亿美元）下滑75.6%至163亿美元，股票发行笔数亦回落76.3%。
今年以来，中国企业的增发股份筹资达628亿美元，同比增长78%，是同期限有史以来最高水平。其中A股市场增发筹资达407亿美元，同比增42.1%。前九个月中国企业发行可转债较去年同期（86亿美元）略降1.8%至85亿美元，是2012年（20亿美元）以来的最低水平。
第三季规模较大的融资包括中国铁路通信信号(3969.HK)香港IPO（融资15亿美元），以及中国中铁(601390.SS)(0390.HK)A股增发筹资19亿美元（120亿元人民币）和中国铁建(1186.HK)(601186.SS)A股增发筹资16亿美元（99.36亿元）。
报告预计，大量企业正等待赴港上市，这将使中国的境外IPO融资规模进一步攀升，其中包括发行在即的中国华融资产管理公司，其IPO规模预计达30亿美元，以及中国再保险集团股份有限公司的20亿美元IPO，和中国国际金融有限公司的10亿美元IPO。
在中国企业股权融资的相关承销商中，瑞银（UBS）UBSG.VX、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和高盛公司(GS.N)三家仍占据前三位。与上半年相比，三家的座次发生变化，瑞银由上半年的第二升至第一位，高盛由首位降至第三，中信由第三位升至第二。
瑞银前九个月的承销总金额达88亿美元，占据7.8%的市场份额，其上半年参与了华泰证券(601688.SS)(6886.HK)H股IPO、海通证券(600837.SS)(6837.HK)H股增发等大项目，第三季其还参与中国中铁的增发及中国通号的H股IPO。中信证券和高盛位列其后，市场占比分别为7.6%和6.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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