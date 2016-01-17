一周经济焦点：中国GDP表现或令海内外央行忧心

路透法兰克福1月15日 - 中国周二料将公布25年来最低的全年经济增长率，因产出放缓且投资疲弱，这些纷纷扰扰的消息可能是欧洲央行和加拿大央行政策会议上的讨论焦点。

分析师表示，由于内外需迟滞、投资疲软、工厂产能过剩，以及地产库存偏高，使得中国经济扩张受到抑制。

中国自2014年11月以来已降息六次，欠佳的数据支持中国进一步放松货币政策的主张，并暗示人民币还会再度贬值，以拉抬企业获利能力，这对发达国家来说，并不是个好消息。

人民币进一步贬值将让中国的通缩压力转往发达国家。发达国家已深陷物价成长贫乏的困境，油价跌至12年低位则加剧了物价低迷的问题。

中国第四季国内生产总值(GDP)同比增长率可能从第三季的6.9%降至6.8%，为全球金融危机以来最低；同时全年经济增长率料为6.9%，创下25年来最低水准。

“人民币陷入恶性循环，只会导致人民币进一步的贬值，”经纪商Natixis分析师Nordine Naam表示。

“对中国经济增长放缓程度的担忧，可能刺激资本外流，进而使得人民币进一步贬值，至中国央行对其贬值似乎是听之任之，”Naam表示。

中国政府2016年经济增长目标为至少6.5%，但这可能需要更多次的降息、增加政府在基础建设方面的支出，以及减少对降温地产领域的控制。

ING预期中国当局将限制国际资本流动，并紧缩系统性监管，如此央行才能进一步降息，而不会对人民币进一步施加贬值压力。

法国兴业银行(Societe Generale)策略师Albert Edwards担心：“投资者向人民币贬值对西方市场的意义妥协。这意谓着全球性通缩和衰退。”

“在这种输入型通缩的压脉器作用下，西方制造业将受到箝制。的确，美国制造业似乎尤其严重受挫，”Edwards并表示。

**主要央行**

尽管近几个月来主要央行对中国的担忧有所消退，今年伊始市场动荡可能促使中国疑虑重回主要议程，尤其是油价再次挫跌。

欧洲央行去年12月降息并延长量化宽松政策以来的首次会议将于周四登场，料将按兵不动，但可能表达对新兴市场前景的严重关切。

然欧元区经济活动目前仍持坚，国内消费和工厂活动支撑经济增长，抵销了出口前景走弱。

欧洲央行几乎没有时间来评估最近一连串举措的影响力，表明央行可能会等到年中才会再次采取行动。

“我们预期欧洲央行将在2016年进一步宽松政策，因通缩压力恶化，”巴克莱表示。“然而，我们认为在6月前可能不会推出新的举措，除非欧元又有一轮的升值或通胀预期进一步大幅下滑。”

加拿大央行将不太容易做出决议。

尽管大多数分析师预期利率将维持在0.5%不变，市场nBCLBCEC0B则认为，由于增长前景较低、油价下跌及加拿大央行调查欠佳，降息至0.25%的可能性更大。

“其决定仍然是千钧一发，”道明证券(TD Securities)表示。“一方面，经济不确定性已升高至足以支持降息举措，额外的保险将是明智之举。”

“另一方面，央行可能希望观望在2015年底打压经济增长的暂时性因素如何发展，”其并称。

加拿大央行总裁波洛兹在赞扬加元贬值的效应时，也对近期的降息有所怀疑。(完)