一周焦点：G20会议无果而终 市场焦点转向经济增长势头迹象

2016年1月8日，华盛顿，美国农业部招聘人员（右）在招聘会上与求职者交谈。 REUTERS/Gary Cameron

路透伦敦2月27日 - 担心会出现新一波全球衰退的投资者希望，未来一周出炉的经济数据将会显示，在结束金融危机开始缓慢复苏八年之后，世界经济仍保留着一些增长势头。

20国集团(G20)在周六结束的会议上未能就联手推出新刺激举措达成一致，令外界注意力转向即将发布的中国、日本、欧洲和美国企业调查报告之上。

欧洲央行与日本央行可能会在3月晚些时候推出进一步的刺激措施。不过美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行看起来可能会暂时按兵不动，意味着全球震荡不已的金融市场能否迎来一段较为平静时期的希望很大程度上取决于经济指标。

“看来经济数据得承担起稳定市场人气的重任了，”巴克莱分析师周五在客户报告中写到。

欧元区周一发布的2月第一份通胀报告，将帮助市场对欧洲央行在随后一周的会议上将把存款负利率继续下调多少作出预测。

欧元区1月通胀加快，但根据路透调查，分析师认为2月通胀将回落至零水准。

若德国或其它领先欧元区国家的月度采购经理人指数(PMI)也呈现疲弱，欧洲央行可能在3月10日考虑扩大购债计划并降息。

“欧洲央行将在3月会议上采取更多行动，而非仅仅调降存款利率，这种可能性正在增大，”德国商业银行经济分析师Ralph Solveen说。

周五即将公布的美国就业数据可能有助于缓和对该国经济的忧虑。目前美国经济似乎遭遇挫折，而此前美联储刚刚觉得有足够信心，因而在去年12月会议上进行将近10年来的首次升息。

若美国就业和薪资增长强劲，将被视为应对全球金融市场动荡的最好办法。市场的动荡打击投资者信心，甚至令人怀疑美国是否即将步入衰退。

受美国通胀数据强于预期提振，市场近日已趋于平静。但股价重挫的影响已动摇了富裕国家许多家庭和企业的信心。

花旗分析师把对今年全球经济增长的预估从2.7%下调至2.5%，因发达经济体的经济活动放缓。他们表示，经济增长率有可能低于2%--这意味着全球经济陷入衰退--因新兴经济体经济增长可能下滑。

英国央行总裁卡尼周五表示，全球经济有可能“陷入低增长、低通胀、低利率的平衡状态。”

政治风险也在上升。特朗普(Donald Trump)可能在周二美国11州举行的共和党总统候选人选举中扩大领先优势。

部分投资者抵触特朗普的民粹主义和变化莫测的风格，对这些投资者而言，特朗普入主白宫的想法，是一个令人担忧的问题。

政治因素对英国也带来影响。在确定6月23日就英国是否留在欧盟举行公投之后，英镑兑美元已触及七年低点。经济学家表示，若公投决定脱离欧盟，那么这将伤及欧洲和英国经济。

多数民调显示，支持和反对脱欧的势力不相上下。周五发布的一份民调结果则显示，赞成“脱离”的阵营支持率领先4个百分点。未来几天可能会有更多调查结果出炉。

法国兴业银行分析师称，他们认为英国可能脱欧是全球经济面临的头号风险，超过中国经济严重放缓的风险。

“我们将把英国脱离欧盟归类为威力强大的地缘政治冲击，这是一次负面冲击，”意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)周六在上海G20会议上表示，与其他决策者的担忧相呼应。(完)