一周经济焦点：中国经济忧虑挥之不去 美联储动向愈加受关注

路透伦敦8月28日 - 对中国经济状况的担忧本周令全球市场紧张不安，而中国仍将是关注焦点，另外美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月是否升息也引人瞩目。

这些忧虑本周导致全球股市、大宗商品和外汇市场上演惊心动魄的过山车行情。9月1日中国将公布的制造业采购经理人指数(PMI)，或将显示中国8月制造业萎缩。

“中国是本周市场动荡的震源，下周仍将是关注焦点，因市场试图评估最严重的抛压是否已出现，”Investec首席分析师Philip Shaw称。

“尽管9月升息似乎已不大可能，但联邦公开市场委员会(FOMC)的升息时机仍要看经济数据而定，因此周五的美国非农就业数据仍值得关注。”

纽约联邦储备银行总裁杜德利本周表示，目前9月升息的迫切性似乎已降低，这令几家大型银行推迟了升息预期。

“你可能从未从一位央行官员那里获得比这更明确的信号，”意大利裕信银行(UniCredit)首席美国分析师Harm Bandholz称，他将升息预期从9月推迟至12月。

市场因此将关注美国企业调查、工厂订单和贸易数据，以及周五将公布的非农就业数据。

“9月4日将公布美国8月非农就业报告，这通常是引发全球市场波动的最重大因素，而且肯定受到美联储的关注，因为美国经济已接近充分就业，而且美联储亦在考察就业市场是否在进一步改善，”澳洲国民银行(NAB)的分析师称。

就业市场走强、汽油价格下跌以及房价上涨，已提高了家庭财富，并帮助支持消费者支出。

在强劲内需推动下，美国第二季经济增长速度远比原先所想的更快。然而企业库存高企可能令第三季经济增长承压，但企业投资反弹，可能减轻库存带来的影响。

英国经济第二季增长情况亦相对良好，但英镑强势可能损及出口。周四将公布的调查或将显示在英国经济中占主导地位的服务业8月几乎没有增长。

**多国央行料维持政策不变**

中国人民银行8月25日宣布，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。

欧洲央行9月3日(周四)料维持政策不变，而之前几天的数据或将显示欧元区通胀率仍然十分低。

欧洲央行每月向经济挹注600亿欧元的措施实施了近半年，8月欧元区消费者物价调和指数(HICP)料较上年同期仅增长0.1%，距欧洲央行2%的目标上限相差甚远。欧元区HICP数据将于周一公布。

欧洲央行在刺激措施于2016年9月到期时将之延期的可能性越来越大，如果通胀数据不如预估的话，可能性则还会增加。

澳洲央行周二将举行会议，预计不会调整政策，尽管该国依赖中国市场的需求。瑞典央行周四亦料将对政策按兵不动。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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