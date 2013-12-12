生态成未来十年投资主题 环境税明年可能开征--中证报社评

路透北京12月12日 -中国中央经济工作会议将全面部署2014年经济工作，生态文明建设无疑是重头戏。中国证券报周四发表社评文章称，生态文明必将成为未来十年的投资主线，明年可能开征环境税。

“如果说工业文明的核心是征服和改造自然，生态文明的核心则是尊重和顺应自然，”中证报称。

文章指出，2014年生态文明建设的重要内容之一就是助推生态文明制度建设的一揽子税收和价格政策，其中环境税方案已上报国务院，有可能在2014年开征，这将为地方政府带来一大笔可用来保护环境的税收收入。

资源税改革方面，2014年最有可能推出的应是煤炭和稀土等资源的资源税从价计征；而在价格政策上，除继续完善成品油定价机制，尽快将天然气价改中增量气与存量气价格并轨外，看点当属阶梯水价和天然气管网定价改革。

此外，还需要关注的是健全自然资源资产产权制度的一系列生态制度设计，通过对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然生态空间进行统一确权登记，才有可能深化目前的碳排放权、排污权、水权交易试点。

“碳排放交易试点扩围，排污权范围扩大，以及最严格水资源管理制度下的跨区水权交易，将是2014年生态文明制度建设的亮点之一，”文章称。

近日笼罩中国大部分地区的雾霾，让环境保护的呼声益发高涨。中组部最新公布的地方官员政绩考核办法已淡化对GDP的考核，并要求编制自然资源资产负债表，对领导干部实行自然资源资产离任审计，并配以生态环境损害责任终身追究制，亦昭示着中央政府改革转型、更注重增长质量和效益的决心。

过去在工业文明支撑下，中国房地产和汽车等重工业经历了多年繁荣。如今，生态文明接棒工业文明，必然是生态产业今后几十年繁荣的保证。“从较长时间跨度讲，一个贯穿几十年的生态文明投资机会已经到来，”中证报称。

评论文章指出，考虑到全国范围内越发严重的雾霾天气，大气污染治理产业投资值得首先关注，而对于整个环保板块，则要警惕2013年估值过高带来的回调，建议重点关注有并购预期的相关公司。

其次，中央经济工作会议和农村工作会议可能重点讨论生态农业，由此展开的种业、高效灌溉、土壤修复以及水土流失治理和荒漠化投资值得关注。

同时，随着城镇化工作会议的召开和相关措施在2014年的落实，与城镇化有关的绿色建筑、绿色材料和园林类投资，也会迎来阶段性投资机会。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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