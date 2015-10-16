中信股份与中移动等组跨境电商合营 总出资额逾4.8亿美元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月16日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周五宣布，将与中移动(0941.HK)、伊藤忠(8001.T)、泰国卜蜂集团等多名合作伙伴，成立一家合资公司，以在中国经营跨境电子商务业务，总出资额约4.84亿美元。
中信股份的声明称，订约方包括卜蜂集团旗下正大海外、信投国际、伊藤忠、中移动及Wealth Partner，合资公司名为＂见见面开曼群岛控股有限公司＂。
除Wealth Partner持股20%外，其余五名股东持股均为16%。
中信股份的声明称，跨境电商业务属于中国政府重点鼓励发展类行业，预期合资公司将是目前中国国内少有的由多家大型集团共同组建的电商平台。与其竞争对手相比，合资公司在资本支持、货源供应、客户等方面具有天然先发优势。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。