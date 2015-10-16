中信股份与中移动等组跨境电商合营 总出资额逾4.8亿美元

路透香港10月16日 - 中国综合企业--中信股份(0267.HK)周五宣布，将与中移动(0941.HK)、伊藤忠(8001.T)、泰国卜蜂集团等多名合作伙伴，成立一家合资公司，以在中国经营跨境电子商务业务，总出资额约4.84亿美元。

中信股份的声明称，订约方包括卜蜂集团旗下正大海外、信投国际、伊藤忠、中移动及Wealth Partner，合资公司名为＂见见面开曼群岛控股有限公司＂。

除Wealth Partner持股20%外，其余五名股东持股均为16%。

中信股份的声明称，跨境电商业务属于中国政府重点鼓励发展类行业，预期合资公司将是目前中国国内少有的由多家大型集团共同组建的电商平台。与其竞争对手相比，合资公司在资本支持、货源供应、客户等方面具有天然先发优势。（完）