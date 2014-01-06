《萨默斯专栏》该如何因应经济持续停滞？

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任，现任教于哈佛大学。以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Lawrence Summers 编译 张明钧/李爽

路透1月5日 -上个月本专栏曾论及我们可能正处于持续停滞期，经济成长、就业及产出均远低于潜能水准，存在隐忧的偏低实质利率可能还要延续好一段时间。自本世纪展开以来，美国国内生产总值(GDP)平均年增率不到1.8%。目前美国经济的运行速度约较2007年认定的潜在成长水平慢了近10%，或低了1.6万亿(兆)美元，而这全都是在负实质利率超过五年及实施超宽松货币政策情况下发生的事。

不可否认的是，就连一些过去几年对经济抱持悲观看法的预测家也转向更加看好2014年成长前景，至少对美国是抱持这样的看法。这虽然令人振奋，但就连乐观的预估也承认，产出和就业数年内仍将远低于先前的成长趋势。更为甚者，在当前经济严重低迷且薪资及物价涨势放缓之际，有越来越多迹象显示信贷的标准降低，且资产价值膨胀。若在像现有信贷条件下实现多年的稳健成长，有充分理由可以预期，在产出和就业回到趋势水准或通胀加速扬升之前，2005-2007年间的种种问题将再度上演。

经济持续停滞所带来的挑战并不仅止于达成合理的经济成长，而是如何在保证财政可持续性的情况下达成此一目标。要如何才能做到这点？基本上有三种办法正吸引着决策人士的关注。第一种办法强调那些深层的供给面议题，包括劳动人口的工作技能、企业创新能力、结构性税制改革以及确保社会福利计画永续经营能力等。这些直观上都具有吸引力，长远来看也的确会非常有利于改善经济体质，但在政治上却可能面临困难。未来五到十年这些方面取得较大进展的可能性极低。除了教育方面的供给明显落后之外，实际问题出在经济缺乏需求而非缺少供给。除非商品及服务的需求扩增，否则扩充生产能力不会转化为产出增加。举例而言，培训计画或社会保险改革可能影响哪些劳工取得就业岗位，但不会影响有多少劳工得到工作。事实上增加供给的措施反而可能会增强通缩压力。

第二种办法是，尽可能地降低相关的利率和资本成本，依赖监管政策来确保金融稳定，最近几年这一策略主导着美国政策。可以说若没有这些政策，美国经济远没有现在这么强劲和稳健，这一点毋庸置疑。但采取利率长期大幅低于经济成长率的经济增长策略，实际上肯定会导致大量金融泡沫和杠杆水平过度上升。指望通过监管就可以使宽松信贷政策促进经济成长，而无需付出任何代价，这是一种妄想。资产价值上升，举债能力提高，会刺激经济，这恰恰是审慎监管的合理隐忧。

第三种方法是维持政策承诺，通过各种政策来提高在任何给定利率水平下的需求，恢复合理的经济成长与合理的利率水平相符的局面，这是最有希望的一种办法。首先，这意味着结束政府支出和就业逐年减少的灾难性趋势，并趁经济迟滞之际更新和兴建基础设施。鉴于当前的经济迟滞已经损及经济长期成长潜能，如果政府过去五年增加了投资，那么我们的负债与收入之比很可能比现在低，也就不会对未来的纳税人构成什么负担。

提高需求也意味着设法刺激民间支出。这一点在能源领域大有可为，可以释放民间对化石燃料和可再生能源的投资。要求加速取代煤电厂的监管举措将导致投资增加和刺激经济增长，同时有助于环境保护。在全球经济处境艰难的背景下，确保贸易逆差扩大不会导致美国经济中的需求过度流向其它地区，这点十分关键。

持续停滞并非不可避免。通过选择适当的政策，既可以实现合理的经济成长，同时也能实现金融稳定。但若对我们存在的问题没有明确的诊断，而且不致力于促进需求的结构性增长，那么我们将因在经济增长乏力与财政难以为继之间摇摆而受到谴责。我们可以做得更好。(完)

(译文审校 张涛)

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