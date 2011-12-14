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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 14日 星期三 14:39 BJT

中央经济工作会议：确保宏调政策和物价总水平基本稳定

新华社周三报道，中央经济工作会议明确明年将保持"稳健"货币政策和"积极"财政政策；确保政策的稳定性和连续性，中国要确保明年经济平稳增长和社会稳定,保持宏观调控政策和整体物价水平"基本稳定"；加强利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率基本稳定。路透

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