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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 16日 星期二 09:08 BJT

两名美国经济学家分享今年诺贝尔经济学奖

瑞典皇家科学院宣布，将今年的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家阿尔文·罗思(Alvin Roth)和劳埃德·沙普利(Lloyd Shapley)，以表彰他们在“稳定匹配理论和市场设计实践”上所作的贡献。今年的诺贝尔经济学奖奖金共为120万美元。路透

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