两名美国经济学家分享今年诺贝尔经济学奖

瑞典皇家科学院宣布，将今年的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家阿尔文·罗思(Alvin Roth)和劳埃德·沙普利(Lloyd Shapley)，以表彰他们在“稳定匹配理论和市场设计实践”上所作的贡献。今年的诺贝尔经济学奖奖金共为120万美元。路透