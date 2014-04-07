香港《经济日报》：美欧背道而驰 资金流掀新局

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（4月7日社评）
美国3月数据反映就业复苏稳健，美储局势按计划退市，惟大西洋另一边的欧央则放风正模拟1兆欧元量宽。美退市而欧放水，今年下半年全球资金势续泛滥，但资金将更流向美国。
欧洲央行无疑仍想继续通过口术安抚市场，以换取时间，希望在欧债危机退潮下，欧洲经济可自行复苏，从而带动通胀回升，摆脱国际货币基金会（IMF）不断警告欧洲的通缩风险。
欧央的如意算盘能否打响难以逆料，但通胀数据明显不利，3月份欧元区核心消费物价指数跌至0.8%水平。虽说欧央放风模拟量宽是出口术，恐怕实际上亦是为一旦需出招而作好准备。实体经济方面，欧债危机虽消减，但外界质疑欧元区正陷入日本式迷失年代，通缩压力恐长期存在，欧央如不欲走日本老路，量宽或难避免。
因此，欧央今年有相当压力推行负利率以至量宽，此对全球也许是好消息。此因美国减少以至停买债虽不算是收水，明年加息才是真正回收水量，但对今年全球金融流通肯定会造成重压，若欧央此时大举放水，令全球资金继续泛滥，那美国退市的冲击将可缓减。
值得额外留意的是，美国因经济向好、就业复苏而退市，那将受惠欧央放水而泛滥的全球资金，在追逐回报之时，很可能追捧＂美国故事＂，大举流向美国，令美国既能安然退市，又能续享资金支撑的好处，此是投资者今年必须密切关注的资金可能流向。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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