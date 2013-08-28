香港《经济日报》：美军纵攻叙利亚 政经冲击有限

(8月28日社评)

欧亚股市昨虽因美国攻击叙利亚之说甚嚣尘上而下挫，惟美国总统奥巴马应不会大规模动武，纵然动武亦可能仅采局部导弹空袭。

叙利亚政府军被疑动用化武攻击支持反对派的民众，联合国调查团昨甫开始为期14天的调查行动，美国国务卿克里已指控叙利亚使用化武，外界遂忧美国或短期内攻击叙利亚。

然而，奥巴马过去一年来就出兵叙利亚立场摇摆不定，他去年8月时曾指若叙利亚有迹象使用化武就会出兵，11月时却指叙利亚真的动用化武才动武、今年4月再提高门槛，指叙利亚有系统地使用化武，才会向叙利亚采军事行动，相信他至少有三方面顾忌。

其一，出兵欠民意支持。近日有民调反映，叙利亚纵动用化武，近半美国民众亦反对军事介入，显示美国民众对再介入中东冲突存戒心。

其二，攻叙利亚利益少。美国介入中东事务，相当程度是基于石油利益，叙利亚石油资源相对贫乏，亦非如埃及般紧扼石油运输线咽喉。

其三，加剧中东乱局。奥巴马政府一心自中东抽身，攻打叙利亚势激怒其盟友伊朗及黎巴嫩真主党等；且叙利亚反对派与阿尔盖达关系千丝万缕，扳倒叙利亚政府恐令恐怖组织滋长。

因此，奥巴马的上策应是藉强硬言词逼叙利亚收敛，若形势令美国必须肩负大国责任出手，奥巴马亦很可能联同英法等盟友，在不威胁美军生命下，以小规模打击空袭叙利亚部分军事设施。

叙利亚局势续绷紧，外界难免忧心油价恐续攀升，从昨天的金融市场波动可见，由此引发的心理冲击恐难避免。惟叙利亚既非主要石油输出国，故局部的叙利亚战火对全球经济冲击料有限。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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