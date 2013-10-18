香港《经济日报》：美政争三月又三月 拖累经济

（10月18日社评）

美国国会在线前夕达成算不上协议的安排，把预算与债限问题延后约三个月，在政争格局不改下，恐陷三个月又三个月的争拗，拖弱复苏后腿，储局退市势押后。

美国两党在债限死线前夕终达成协议。有惊无险下，美股道指前晚闻声涨205点，惟不但欧亚股市昨未跟升，美股昨亦回落。两党在巨大民怨下未敢玩出祸，对市场的利好作用却如此短暂，除因市场早预期两党会悬崖勒马外，更因两党达成的其实算不上协议。

此因两党僵持其实丝毫未减，共和党强硬派如茶党，仍是不拉倒美国总统奥巴马的医改不罢休，故现时只是政客为免背上美债违约、严重打击经济与就业的恶名，而将预算与债限问题短暂延后三到四个月而已。两党能在在明年1月和2月不用最后一刻达成协议的成功机会，恐未过五成。

更有可能的是，两党又会上演过去个多月来的互相指骂，或再令政府部门短期关闭，然后在债限死线前又再达成延后三到四个月的“协议”，直到明年底国会改选，若两党各据参众议院的局面有所改变，才有望终止。

这样斗争，最伤的是美国经济，一来华府助经济与就业的政策，要推出注定一波三折；二，联邦雇员会否再被迫放无薪假等，都成为悬于企业与消费者头上的刀。

如此情况，美国联储局想退市亦更难。储局昨公布的褐皮书显示，部分地区经济增长已呈放缓，本月已没可能启步减买债，储局或最快明年3月才可能开始减买债。

政争拖累经济已成美国慢性顽疾，美国仍是全球最大经济体，明年环球经济增长亦难逃池鱼之殃，香港要知所应对。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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