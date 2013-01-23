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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 18:10 BJT

路透调查: 分析师调降大部分亚洲经济体2013年增长预估

**银根将维持宽松**

虽然经济增长趋缓,但一直到最近,大多数亚洲央行都倾向于维持利率不变,或者收紧政策,因担心通胀问题.

但物价压力料将略微缓解,因此分析师现在预计将有一些降息.

相比上次调查,此次调查中分析师对大多数国家通胀率的预估,要么被下调要么维持不变,而澳洲、印度和韩国央行今年料将降息.

澳洲央行料将在第二季降息25个基点至2.75%,印度央行全年料将下调放款利率100个基点.

据分析师预计,韩国央行3月将下调指标利率至2.50%,目前为2.75%.

调查显示,其它大多数央行将维持利率不变.

由于亚洲多数地区的经济增长料呈温和,分析师已表示,对部分较为依赖出口的亚洲经济体的决策者而言,本币坚挺也是一个重要担忧.

随着投资者涌入亚洲寻找较高回报,韩国和泰国财长周三都对本币升值过快提出警告.(完) (编译 丁琦/艾茂林/许娜; 审校 蔡美珍)

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