路透调查: 分析师调降大部分亚洲经济体2013年增长预估

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
**银根将维持宽松**
虽然经济增长趋缓,但一直到最近,大多数亚洲央行都倾向于维持利率不变,或者收紧政策,因担心通胀问题.
但物价压力料将略微缓解,因此分析师现在预计将有一些降息.
相比上次调查,此次调查中分析师对大多数国家通胀率的预估,要么被下调要么维持不变,而澳洲、印度和韩国央行今年料将降息.
澳洲央行料将在第二季降息25个基点至2.75%,印度央行全年料将下调放款利率100个基点.
据分析师预计,韩国央行3月将下调指标利率至2.50%,目前为2.75%.
调查显示,其它大多数央行将维持利率不变.
由于亚洲多数地区的经济增长料呈温和,分析师已表示,对部分较为依赖出口的亚洲经济体的决策者而言,本币坚挺也是一个重要担忧.
随着投资者涌入亚洲寻找较高回报,韩国和泰国财长周三都对本币升值过快提出警告.(完) (编译 丁琦/艾茂林/许娜; 审校 蔡美珍)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)