表格：澳洲第一季民间新资本支出较前季下降4.7%，逊于预期

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
以下为实际新资本支出表格(单位为10亿澳元，经季节调整)：
资本 13年第一季 12年第四季 12年第一季
建筑 24.028 25.430 25.561
设备、厂房和机械 14.482 14.980 14.720
行业
采矿业 22.232 23.699 21.705
制造业 2.429 2.449 3.239
其他行业 13.849 14.261 15.337
总计 38.510 40.410 40.281
以下为当前价格计的资本支出预估：
2012/13年度：1,630亿澳元(前次预估为1,682亿澳元)
2013/14年度：1,565亿澳元(前次预估为1,525亿澳元)
欲浏览详细数据，请参见澳洲统计局网站(www.abs.gov.au.)(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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