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货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 09:56 BJT

表格：澳洲第一季民间新资本支出较前季下降4.7%，逊于预期

以下为实际新资本支出表格(单位为10亿澳元，经季节调整)：

资本 13年第一季 12年第四季 12年第一季

建筑 24.028 25.430 25.561

设备、厂房和机械 14.482 14.980 14.720

行业

采矿业 22.232 23.699 21.705

制造业 2.429 2.449 3.239

其他行业 13.849 14.261 15.337

总计 38.510 40.410 40.281

以下为当前价格计的资本支出预估：

2012/13年度：1,630亿澳元(前次预估为1,682亿澳元)

2013/14年度：1,565亿澳元(前次预估为1,525亿澳元)

欲浏览详细数据，请参见澳洲统计局网站(www.abs.gov.au.)(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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