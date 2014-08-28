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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 09:43 BJT

表格：澳洲第二季资本支出较前季增长1.1%，市场预估为下滑0.3%

路透悉尼8月28日 - 澳洲统计局周四公布，第二季新资本支出经季节调整后较前季增长1.1%，路透调查预估为下滑0.3%。

第二季经季节调整建筑资本支出较前季增加2.0%，厂房及机械资本支出较前季下滑0.9%。

以下为实际新资本支出表格(单位为10亿澳元，经季节调整)：

资本 第二季

建筑 25.293

设备、厂房和机械 12.352

总计 37.646

以下为当前价格计的资本支出预估：

2014/15年度：1,452亿澳元(前次预估为1,371亿澳元)

欲浏览详细数据，请参见澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
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