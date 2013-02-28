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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 08:49 BJT

澳洲数据: 第四季民间新资本支出较前季下降1.2%--统计局

路透悉尼2月28日 - 澳洲统计局周四公布,第四季经季节调整后的民间新资本支出较前季下降1.2%.

此前路透调查的预估为增长1.0%.

澳洲初步估计2013/14年度的资本支出为1,525亿澳元;对2012/13年度资本支出的最新估计为1,682亿澳元,低于前次估计的1,734亿.(完)
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