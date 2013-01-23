表格:澳洲第四季核心CPI较前季上升0.6%,预估为升0.7%

更新版 1-香港个股：中国联通停牌以待刊发内幕消息，对混改落实传闻不予置评
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
以下为详细数据:
CPI 较前季% 较上年同期% 指数
第四季 +0.2 +2.2 102.0
预估 +0.4 +2.4
澳洲央行截尾均值CPI
较前季% 较上年同期%
第四季 +0.6 +2.3
预估 +0.7 +2.4
澳洲央行加权中值CPI
第四季 +0.5 +2.3
预估 +0.7 +2.5 欲览数据详情,请登录澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完) 浏览澳洲数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (完) (编译 程琳; 审校 李爽)
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
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