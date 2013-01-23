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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 08:45 BJT

表格:澳洲第四季核心CPI较前季上升0.6%,预估为升0.7%

以下为详细数据:

CPI 较前季% 较上年同期% 指数

第四季 +0.2 +2.2 102.0

预估 +0.4 +2.4

澳洲央行截尾均值CPI

较前季% 较上年同期%

第四季 +0.6 +2.3

预估 +0.7 +2.4

澳洲央行加权中值CPI

第四季 +0.5 +2.3

预估 +0.7 +2.5 欲览数据详情,请登录澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完) 浏览澳洲数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 (完) (编译 程琳; 审校 李爽)

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