表格：澳洲第一季CPI较前季增长0.2%，央行截尾均值较前季上升0.6%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透悉尼4月22日 - 澳洲统计局周三公布：
* 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较前季增长0.2%（路透调查预估为增长0.2%）
* 澳洲第一季CPI较上年同期增长1.3%（路透调查预估为增长1.3%）
* 澳洲央行第一季CPI加权中值较前季上升0.6%(路透调查预估为上升0.5%)
* 澳洲央行第一季CPI加权中值较上年同期上升2.4%(路透调查预估为上升2.3%)
* 澳洲央行第一季CPI截尾均值较前季上升0.6%(路透调查预估为上升0.6%)
* 澳洲央行第一季CPI截尾均值较上年同期上升2.3%(路透调查预估为上升2.2%)
以下为详细数据:
CPI 较前季% 较上年同期%
第一季 +0.2 +1.3
预估 +0.2 +1.3
澳洲央行截尾均值CPI
较前季% 较上年同期%
第一季 +0.6 +2.3
预估 +0.6 +2.2
澳洲央行加权中值CPI
第一季 +0.6 +2.3
预估 +0.5 +2.3
浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
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