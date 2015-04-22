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货币新闻 | 2015年 4月 22日 星期三 09:41 BJT

表格：澳洲第一季CPI较前季增长0.2%，央行截尾均值较前季上升0.6%

路透悉尼4月22日 - 澳洲统计局周三公布：

* 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较前季增长0.2%（路透调查预估为增长0.2%）

* 澳洲第一季CPI较上年同期增长1.3%（路透调查预估为增长1.3%）

* 澳洲央行第一季CPI加权中值较前季上升0.6%(路透调查预估为上升0.5%)

* 澳洲央行第一季CPI加权中值较上年同期上升2.4%(路透调查预估为上升2.3%)

* 澳洲央行第一季CPI截尾均值较前季上升0.6%(路透调查预估为上升0.6%)

* 澳洲央行第一季CPI截尾均值较上年同期上升2.3%(路透调查预估为上升2.2%)

以下为详细数据:

CPI 较前季% 较上年同期%

第一季 +0.2 +1.3

预估 +0.2 +1.3

澳洲央行截尾均值CPI

较前季% 较上年同期%

第一季 +0.6 +2.3

预估 +0.6 +2.2

澳洲央行加权中值CPI

第一季 +0.6 +2.3

预估 +0.5 +2.3

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)

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