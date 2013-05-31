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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 09:47 BJT

表格: 澳洲4月民间信贷经季调后较前月增长0.3%，房屋信贷增0.4%

路透5月31日 - 澳洲央行周五公布，澳洲4月民间信贷经季节调整后较前月增长0.3%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

4月 3月 2013年4月/2012年4月

信贷总额 0.3 0.2 3.1

房屋信贷 0.4 0.4 4.5

其他个人用途信贷 -0.3 0.1 -0.2

企业信贷 0.2 -0.1 1.4

市场预估中值为4月信贷总额较前月增长0.3%。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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