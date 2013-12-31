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货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 08:39 BJT

表格：澳洲11月经季调民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷上升0.5%

路透悉尼12月31日 - 澳洲央行周二公布，澳洲11月经季节调整后民间信贷较前月上升0.3%，房屋信贷较前月上升0.5%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

11月 10月 较上年同期

信贷总额 0.3 0.3 3.8

房屋信贷 0.5 0.5 5.1

其他个人用途信贷 0.0 -0.1 0.8

企业信贷 -0.1 0.1 1.9 (完) (编译 许娜；审校 于春红)
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