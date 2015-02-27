表格：澳洲1月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%，符合市场预期

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑

路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。