表格：澳洲1月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%，符合市场预期

美国股市：特朗普解雇FBI局长后涨跌互见，纳指创收盘新高
路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透悉尼2月27日 - 澳洲央行周五公布，1月经季节调整后民间信贷 较前月上升0.5%。路透调查此前预估为增长0.5%。 以下为数据细节(经季节调整百分比变动)： 1月 12月 较上年同期 信贷总额 +0.6 +0.5 +6.2 房屋信贷 +0.6 +0.6 +7.1 个人信贷 持平 持平 +0.8 企业信贷 +0.8 +0.5 +5.5 (完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。