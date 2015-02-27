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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 08:48 BJT

表格：澳洲1月经季节调整后民间信贷较前月上升0.5%，符合市场预期

路透悉尼2月27日 - 澳洲央行周五公布，1月经季节调整后民间信贷
较前月上升0.5%。路透调查此前预估为增长0.5%。

    以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

                        1月      12月    较上年同期
    信贷总额           +0.6      +0.5      +6.2 
    房屋信贷           +0.6      +0.6      +7.1 
    个人信贷           持平      持平      +0.8 
    企业信贷           +0.8      +0.5      +5.5 (完)
  
 (编译 许娜；审校 戴素萍)
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