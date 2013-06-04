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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 09:51 BJT

澳洲数据：第一季经季调经常帐赤字为85亿澳元，略低于预估的90亿

路透悉尼6月4日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲第一季经季节调整的经常帐为赤字85亿澳元，路透调查预估为赤字90亿澳元。

以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：

第一季 第四季 2012年第一季

经常帐收支 -8.510 -14.759 -14.059

商品及服务收支 +0.367 -5.211 -3.198

出口 +76.388 +73.938 +75.033

进口 -76.020 -79.150 -78.231

澳洲统计局表示，净出口对第一季国内生产总值(GDP)成长的贡献可能为个1.0个百分点。第一季GDP报告将于周三公布。

路透调查显示，分析师预计第一季经常帐赤字为90亿澳元，净出口为经济成长贡献为0.8个百分点。

澳洲净外债为7,635.8亿澳元。

欲浏览具体数据可访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)

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(编译 李春喜 审校 郑茵)
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