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货币新闻 | 2014年 3月 4日 星期二 08:46 BJT

表格：澳洲第四季经季节调整经常帐为赤字101亿澳元，略高于市场预估

路透悉尼3月4日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲第四季经季节调整经常帐赤字达101亿澳元。

以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：

第四季

经常帐收支 -10.139

商品及服务收支 +0.247

出口 +83.217

进口 -82.970

统计局表示，净出口对第四季国内生产总值(GDP)的贡献为正0.6个百分点。第四季GDP报告将于周三公布。

路透调查显示，分析师预计第四季经常帐赤字为100亿澳元，净出口对第四季经济成长的贡献为正0.8个百分点。

澳洲净外债为8,528.7亿澳元。

欲浏览具体数据可参阅澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) (完)
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