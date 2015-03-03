表格：澳洲第四季经季调经常帐赤字为96亿澳元，低于市场预估

路透悉尼3月3日 - 澳洲统计局周二公布，第四季经季节调整的经常 帐为赤字96亿澳元。路透调查预估为赤字110亿澳元。 以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)： 第四季 经常帐收支 -9.588 商品及服务收支 -2.430 出口 +80.594 进口 -83.024 统计局表示，澳洲净出口对第四季国内生产总值(GDP)增长的贡献料 为0.7个百分点。路透调查预估为0.6个百分点。 澳洲净外债为9,248.3亿澳元。 欲浏览具体数据可参阅澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) (完)