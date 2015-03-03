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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 08:44 BJT

表格：澳洲第四季经季调经常帐赤字为96亿澳元，低于市场预估

路透悉尼3月3日 - 澳洲统计局周二公布，第四季经季节调整的经常
帐为赤字96亿澳元。路透调查预估为赤字110亿澳元。
    
    以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：
    
                         第四季
    经常帐收支        　 -9.588
    商品及服务收支       -2.430 
    出口                 +80.594
    进口              　 -83.024
    
    统计局表示，澳洲净出口对第四季国内生产总值(GDP)增长的贡献料
为0.7个百分点。路透调查预估为0.6个百分点。
    
    澳洲净外债为9,248.3亿澳元。
    
    欲浏览具体数据可参阅澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) (完)
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